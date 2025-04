Jakie linie najlepsze do robienia i jakiej narodowości?

No niewiem...

to zależy jakie cechy. ogólnie Niemcy ale lepiej zajrzeć w statystyki pojazdów.

Kosoll

Najlepiej zacząć od radzieckich czołgów ciężkich. Linia jest przyjemna i wiele wybacza. Ponadto 8-tierowy IS-3 jest idealnym wyborem na gry klanowe. Co do wtpowiedzi poprzednika, to niemieckie czołgi cięzkie są jak papier. Takiego tygrysa jest w stanie przebić mocniej rzucony kamień.