Zastanawia mnie to ponieważ szukam jakiejś ciekawej gry

kajetanrychlica

Niby jest i to nawet spora i ciekawa ale nie wpływa ona w żabnym stopniu na rozgrywke więc chyba nie tego szukasz. Ale mogę ci polecici Horizon Zero Down kture ostatnio przeszedłem i jest świetne polecam.