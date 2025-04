kimi1985

Można grać, jeśli trafisz do dobrego sojuszu/ masz własny i uczciwych ludzi.

Niestety GGS zaczyna robić z tego grę typu "płać by grać". Obecnie bez waluty premium coraz ciężej coś robić/normalnie się rozwijać - najlepsi mają wszystko za złoto i nawet nie ma co z nimi konkurować (na zajęcie top10 miejsc i nagród nie ma co liczyć), u słabszych coraz ciężej o ludzi z uczciwym podejściem do współpracy ;/

Do tego wprowadzono sojuszowe wyzwania - najbardziej chamska metoda na wyciąganie złota, bo konkurenci potrafią mieć sojusze o 40lvl wyższe (a farmy i o 100lvl wyżej!!), więc bez waluty premium nic się nie ugra ;/ Nie mówiąc o tym, że każdy użytkownik może dla jaj sobie je odpalać i obniżać pozycję wybierając coś nierealnego do zebrania. Nie ma śladu kto to zrobił, a do winy nikt się nie przyzna. Rangi przez to nic już nie znaczą, możesz ciężko pracować, a ktoś włazi i Ci to niszczy. ;/



Z gierki o nawet przyjemnej grafice, dającej jakieś rozeznanie o życiu na wsi (o dziwo są tacy, co nigdy na żywo z bliska krowy czy kury nie widzieli :P), nie wymagającej super sprzętu i szukania znajomych na FB, by zyskać przedmioty/wbić lvl, zrobiono coś, przez co odechciewa się tam włazić - "pełno wszystkiego, jest do niczego".



Jeszcze tydzień temu mogłam polecić tą grę (taki animowany przewodnik do zostania rolnikiem xD), obecnie.. no cóż.. to już lepiej wrócic do starej gierki typu MMORPG - Cabala ^^ "Odmóżdży" tak samo, a i grafika jakoś stare czasy przypomina :)