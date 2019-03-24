дад конечно за 100000000000000000$
Согласен?)
О здесь Мисти очень прикольно
скажите пж, как посмотреть кол-во побед, ооооооооочень надо
лооооооооооооооооооооооооооол
норм никто незнает что ли?
не знаю как аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааыыыыыыыффффвцфы
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А как тогда отчёт здавать?
в медалях посмотри, где-то там
а никто не занет как это просмотреть, нет пункта подеды или поражения в статистике
свой аккаунт в игре - медали - миссии - Победитель
я недавно пост зделал с подробной инструкцией
Я недавно пост зделал с подробной инструкцией! Пост называется : " КАК УЗНАТЬ СКОЛЬКО У ТЕБЯ ПОБЕД? ОЧЕНЬ ПРОСТО "
Игра схожа на robocraft, только там мультяшная графика с геймплеем, здесь
В Crossout нажми на свой аватар, а после нажми история, там все бои.