Как узнать сколько у тебя побед

Kapiton Напишете если знаете пж

problemnaya_girl дад конечно за 100000000000000000$ Согласен?)

Kapiton Да...Хотя фиг тебе

toto4 Jdhdhhdhd

TbI11CyKA11 2 долбаеба







simbioz Где именно ??

_13438 О здесь Мисти очень прикольно





tw1nya15 Просто пушечка4

valdismen25 скажите пж, как посмотреть кол-во побед, ооооооооочень надо

RealRendi 1000





lol1o111 лооооооооооооооооооооооооооол

loooyskin норм никто незнает что ли?





nub4ikist2 не знаю как аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

nub4ikist2 ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааыыыыыыыффффвцфы

nub4ikist2 был пацн и нет пацана

nub4ikist2 ыьюбаьфлдьальлфыльаллофвловола

nub4ikist2 лвьыффффффффффффффффффффффффффффффффлыыыыыыыыыыыывььььььлыфьбдвыфбдвыфбдвыфбдвыфвбдфыбдвыфвбдфывбыдфвыфбдбдвыфбдвыфбдбдвыфбдбдвфыбдвфыббдывфбдбдвыфбдвыфбдбдвыфбдвыфбдбдвфы

nub4ikist2 ывввввввввввввввввывыыыыыыыыывывывыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

antarmy А как тогда отчёт здавать?





vedro_332 в медалях посмотри, где-то там

felon1534 Пушкаа

__lootfarm а никто не занет как это просмотреть, нет пункта подеды или поражения в статистике





Logik150 я знаю

Logik150 свой аккаунт в игре - медали - миссии - Победитель

Logik150 я недавно пост зделал с подробной инструкцией

Logik150 Я недавно пост зделал с подробной инструкцией! Пост называется : " КАК УЗНАТЬ СКОЛЬКО У ТЕБЯ ПОБЕД? ОЧЕНЬ ПРОСТО "

VLAD111112 в игре надо смотреть

jixershow1 Пасиб

sanol665 Игра схожа на robocraft, только там мультяшная графика с геймплеем, здесь





Nastenka228 я не знаю я не играла