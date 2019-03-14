Много ли читеров в Роблокс,и как вы к ним относитесь

Sieri_Juu_Ni Например,я негативно,заразы портят игру

noire1 Читеры=глупые создания которые не умеют играть,или же включают их ради "угара" лишь бы испортить игру,таких людей я терпеть не могу

Sieri_Juu_Ni тут я с тобой согласна

noire1 не,ну если чит не портит игру,то ещё терпимо

grigorevnikith Буль Буль Буль

Sieri_Juu_Ni буль буль

LOX123GEY Dhdhhdhdhdxhxha fhfhfhfhdhdhsjdjdjdjxhdhdhdhdhrhrhdhdhdhxnxnccfjtirirrudirirueifkfkfjrjejdjdj we arehhĥhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Sieri_Juu_Ni оригинально

noire1 я бы даже сказал,ооочень оригинально

PapperTea Я очень плохо отношусь к читерам, если чит не портит игру, ещё тепримо

Sieri_Juu_Ni это точно

KiraKitty В Jailbreak много читеров

BadZheny4ka нее, в Super Power Training Читаков по больше будет ;)

(я их ненавижу)

Berdima Больше всего читеров в jailbreak

Zilood Ненавижу их

Dyadya1Vasya не все читеры мешают играть

есть те которые просто для себя используют читы чтобы прокачаться и ни кому не мешают,

а есть те которые мешают они дибилы

лично я отношусь к 1 виду читеров

Nicihtbal2 они мешают тебе играть