Много ли читеров в Роблокс,и как вы к ним относитесь

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Atia
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Rain

Gem773

adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
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Много ли читеров в Роблокс,и как вы к ним относитесь

Sieri_Juu_Ni avatar

Sieri_Juu_Ni

March 14, 2019 at 06:12 PM

Например,я негативно,заразы портят игру
noire1 avatar

noire1

March 14, 2019 at 06:13 PM

Читеры=глупые создания которые не умеют играть,или же включают их ради "угара" лишь бы испортить игру,таких людей я терпеть не могу
Sieri_Juu_Ni avatar

Sieri_Juu_Ni

March 14, 2019 at 06:14 PM

тут я с тобой согласна
noire1 avatar

noire1

March 14, 2019 at 06:15 PM

не,ну если чит не портит игру,то ещё терпимо
grigorevnikith avatar

grigorevnikith

March 14, 2019 at 06:18 PM

Буль Буль Буль
Sieri_Juu_Ni avatar

Sieri_Juu_Ni

March 14, 2019 at 06:19 PM

буль буль
LOX123GEY avatar

LOX123GEY

March 14, 2019 at 06:24 PM

Dhdhhdhdhdxhxha fhfhfhfhdhdhsjdjdjdjxhdhdhdhdhrhrhdhdhdhxnxnccfjtirirrudirirueifkfkfjrjejdjdj we arehhĥhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Sieri_Juu_Ni avatar

Sieri_Juu_Ni

March 14, 2019 at 06:24 PM

оригинально
noire1 avatar

noire1

March 14, 2019 at 06:25 PM

я бы даже сказал,ооочень оригинально
PapperTea avatar

PapperTea

March 14, 2019 at 06:29 PM

Я очень плохо отношусь к читерам, если чит не портит игру, ещё тепримо
Sieri_Juu_Ni avatar

Sieri_Juu_Ni

March 14, 2019 at 06:30 PM

это точно
KiraKitty avatar

KiraKitty

March 14, 2019 at 08:44 PM

В Jailbreak много читеров
BadZheny4ka avatar

BadZheny4ka

March 14, 2019 at 09:06 PM

нее, в Super Power Training Читаков по больше будет ;)
(я их ненавижу)
Berdima avatar

Berdima

March 14, 2019 at 09:25 PM

Больше всего читеров в jailbreak
Zilood avatar

Zilood

March 14, 2019 at 10:18 PM

Ненавижу их
Dyadya1Vasya avatar

Dyadya1Vasya

April 22, 2020 at 03:44 PM

не все читеры мешают играть
есть те которые просто для себя используют читы чтобы прокачаться и ни кому не мешают,
а есть те которые мешают они дибилы
лично я отношусь к 1 виду читеров
Nicihtbal2 avatar

Nicihtbal2

April 22, 2020 at 03:44 PM

они мешают тебе играть
sona1111111 avatar

sona1111111

April 22, 2020 at 03:49 PM

ненавижу их

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Много ли читеров в Роблокс,и как вы к ним относитесь on Roblox Forum on Gamehag