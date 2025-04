ADMINISTARACJA DO WYMIANY!!!!

MaestroX1 Tosz to się w głowie nie mieści. Serio najwięcej problemów musicie robić z grami za które jest najwięcej pkt. War Thunder nie uznajecie drugiego zadania od kilku dni. W World of Warships nawet nie można zacząć bo ponoć trzeba nowe konto przez gamehag założyć. Wiecie co ? Przez gamehag to już chyba 5 kont założyłem i nic się nie zmieniło. Piszę do Misty. Po paru dniach bez odpowiedzi wkurzony pisze e-mail na support. Oni mi odpisują że mam napisać do Misty. JAJA SE ROBICIE ? Po jaką cholere jest ta Misty skoro i tak nie odpisuje ? ( Nie mówię że nie odpisze przez 48h tylko przez prawie tydzień!!!) Naprawcie w końcu te błędy z WoT, WoW, WT. Najwięcej pkt i najwięcej problemów.

Olur123 Misty mi odpowiedziala ze naprawiaja ten blad ale chyba nie widac z ich strony z to ,,naprawiaja" Oni zadowoleni bo ludzie rejestruja sie i leci im do kieszeni a zamiast dostac kd to oni w dupie nie zaliczaja zadania :\

MaestroX1 Dużo ludzi dużo zadań... Nie rozumiem takiego tłumaczenia. Tak apropo to nie było mnie troche na tej stronie. Minął już chyba miesiąc i wiecie co ? DALEJ MISTY MI NIE ODPISAŁA ! To prawda połasili się na kase z rejestracji, a żeby się wziąć do roboty żebyśmy mogli wypłacić coś wartego czasu spędzonego na tej stronie to już nie bo po co. Polecam inne strony gdzie łatwo o punkty bo w razie problemów administracja odpisuje w ciągu 48h a wypłacać można naprawde fajne nagrody i nie ma żadnych problemów z misjami z gier które dają tuch punktów najwięcej. Może mi to zakryją ale zaryzykuje i napisze. Polecam ********** oraz ******** Bo na pewno nie polecam gamehag w obecnym stanie.

MaestroX1 b a n a n k i ora z d o g r y :)