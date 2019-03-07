P90 vs Bizon

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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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P90 vs Bizon

hinata_chan avatar

hinata_chan

March 7, 2019 at 02:14 AM

P90 - игрушка для новичков, не требуемая определенного скилла - сажал и все. Bizon - слабый ПП по всем по всем технических характеристик (кроме размера магазина на 64 патрона), требуема к реакции, аима, тактики. - оружие сложное в обращении, для кого оно, не понятно ( я с ним частенько катаю)
Analysis avatar

Analysis

March 7, 2019 at 11:08 PM

Р90 топ для меня
PGO52 avatar

PGO52

March 7, 2019 at 11:31 PM

P90 этолт выбор очевиден
vitalik10012007 avatar

vitalik10012007

March 8, 2019 at 01:23 AM

P90

GAME0000 avatar

GAME0000

March 8, 2019 at 02:03 PM

P90 двух кнопочное оружие нажал W и ЛКМ и все идеальное оружие
andrey34922 avatar

andrey34922

March 8, 2019 at 04:58 PM

Gdgdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdjdjdj-спам Не делайте так
vertinand avatar

vertinand

March 8, 2019 at 07:31 PM

Gdgdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdjdjdj кто это?

vertinand avatar

vertinand

March 8, 2019 at 07:31 PM

и вообще п90 неоч
vertinand avatar

vertinand

March 8, 2019 at 07:31 PM

но можно точность понерфить

vertinand avatar

vertinand

March 8, 2019 at 07:32 PM

хех а тут же спамить нельзя же да?

kapitowka avatar

kapitowka

August 24, 2021 at 11:16 AM

P90 как на мой взгляд по лучше будет)

DEd_Z_BAZukoY avatar

DEd_Z_BAZukoY

August 24, 2021 at 09:08 PM

P 90 лютая формилка
NooB_Pro0 avatar

NooB_Pro0

August 25, 2021 at 03:00 AM

P90,

Dimarey213 avatar

Dimarey213

August 26, 2021 at 09:53 AM

Bizon дешевле, скорострельность 50\50, больше патронов, если с деньгами так себе бизон лучше
andruy17 avatar

andruy17

August 26, 2021 at 05:40 PM

Р90 однозначно лучшая фармилка евер
Annawolf7EY avatar

Annawolf7EY

August 26, 2021 at 05:54 PM

прикольная игра :>
odin6 avatar

odin6

August 26, 2021 at 09:57 PM

Если умеешь играть то bizon, многие (все мои друзья) не умеют правильно с него жать и пушить, я же даю шикарные хеды на +w
Kolyan101181 avatar

Kolyan101181

August 27, 2021 at 05:45 AM

петух дорогой и не продуктивный для фарма
nale3 avatar

nale3

September 19, 2021 at 01:44 PM

P90 лучше
kalidanila avatar

kalidanila

September 19, 2021 at 08:52 PM

петух конечно
kolox7 avatar

kolox7

September 25, 2021 at 12:49 PM

Тут даже спорить не надо, п90
Hub4ikYT avatar

Hub4ikYT

September 25, 2021 at 07:34 PM

п90 это очевидно

alsadin avatar

alsadin

September 27, 2021 at 10:55 AM

бизон

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P90 vs Bizon on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag