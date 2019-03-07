P90 vs Bizon

P90 - игрушка для новичков, не требуемая определенного скилла - сажал и все.
Bizon - слабый ПП по всем по всем технических характеристик (кроме размера магазина на 64 патрона), требуема к реакции, аима, тактики. - оружие сложное в обращении, для кого оно, не понятно ( я с ним частенько катаю)
P90 двух кнопочное оружие нажал W и ЛКМ и все идеальное оружие
Gdgdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdjdjdj-спам
Не делайте так
Gdgdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdjdjdj кто это?
но можно точность понерфить
хех а тут же спамить нельзя же да?
P90 как на мой взгляд по лучше будет)
Bizon дешевле, скорострельность 50\50, больше патронов, если с деньгами так себе бизон лучше
Р90 однозначно лучшая фармилка евер
Если умеешь играть то bizon, многие (все мои друзья) не умеют правильно с него жать и пушить, я же даю шикарные хеды на +w
петух дорогой и не продуктивный для фарма
Тут даже спорить не надо, п90