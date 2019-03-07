P90 vs Bizon

hinata_chan P90 - игрушка для новичков, не требуемая определенного скилла - сажал и все. Bizon - слабый ПП по всем по всем технических характеристик (кроме размера магазина на 64 патрона), требуема к реакции, аима, тактики. - оружие сложное в обращении, для кого оно, не понятно ( я с ним частенько катаю)

Analysis Р90 топ для меня

PGO52 P90 этолт выбор очевиден

vitalik10012007 P90





GAME0000 P90 двух кнопочное оружие нажал W и ЛКМ и все идеальное оружие

andrey34922 Gdgdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdjdjdj-спам Не делайте так

vertinand Gdgdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdjdjdj кто это?





vertinand и вообще п90 неоч

vertinand но можно точность понерфить





vertinand хех а тут же спамить нельзя же да?





kapitowka P90 как на мой взгляд по лучше будет)





DEd_Z_BAZukoY P 90 лютая формилка

NooB_Pro0 P90,





Dimarey213 Bizon дешевле, скорострельность 50\50, больше патронов, если с деньгами так себе бизон лучше

andruy17 Р90 однозначно лучшая фармилка евер

Annawolf7EY прикольная игра :>

odin6 Если умеешь играть то bizon, многие (все мои друзья) не умеют правильно с него жать и пушить, я же даю шикарные хеды на +w

Kolyan101181 петух дорогой и не продуктивный для фарма

nale3 P90 лучше

kalidanila петух конечно

kolox7 Тут даже спорить не надо, п90

Hub4ikYT п90 это очевидно



