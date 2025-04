Klasy postaci

Jak wyżej - jaka klasa najlepsza do PVM a jaka do PVP?

matrix4555

wszystkie mają dobrą mechanikę i dość sobie radzą w pvm ale jedną z najlepszych to strzelec bard czyli ogółem postacie magiczne. Natomiast do pvp to sin czarodziej zaklinacz glad i templar ale jeśli to twoja pierwsza styczność z grą nie polecam tempara i sina bo są trudni a do glada musisz mieć set tak jak do każdych postaci :/