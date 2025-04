Poradnik [Olaf]

Bryniu

Olaf kosztuje 3150 PZ(IP). Jest to postać AD. Skiny dostępne w grze do niego: -Zapomniany Olaf (520)RP -Zamrożony Olaf (Niedostępna) -Brolaf (1820)RP -Olaf z Pentakill (975)RP -Olaf Maruder (750)RP -Olaf Rzeźnik (750)RP Skille: Q-Olaf wyrzuca topór który jeżeli trafi przeciwnika zadaje mu obrażenia oraz spowalnia go .Maksujemy ten skill jako pierwszy.Jeżeli nie trafimy za toporem wbija on się w ziemie,jeżeli w niego wejdziemy zniknie cooldown reduction na Q. W-Olaf na 6 sekund zyskuje więcej kradzieży zdrowia,szybkość uderzenia również się zwiększa i co według mnie najważniejsze nasz wiking bardzo szybko się leczy .Maksuję ten skill jako drugi. E-Jest to coś jakby smite tylko że słabszy.Polecam to maxować jak ostatni skill. R-Olaf zaczyna szybciej biegać oraz uderzać. Wzmacnia mu się również dmg .Jest także odporny na większość stunów i spowolnień. Gramy ze smitem i z ghostem :). Ganki na nim są bardzo przyjemne rzucamy q odpalamy gohsta wbijamy się z przeciwnika e,w,r. Build : Enchantment: Cinderhulk>Ionian Boots of Lucidity>Spirit Visage>Dead Man's Plate>Guardian Angel>Randuin's Omen Mam nadzieje że ten poradnik wam się przyda :).