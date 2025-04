Narodowość - Czy warto się z tym ukrywać w grach online ?

Missters

Witam. Dzisiaj poruszę temat dość hmm kontrowersyjny można by rzec. Czy warto ukrywać swoją narodowość ? Pewnie wielu spyta się: "Ale co masz na myśli?" Już mówię. Chodzi tu o to że duża część community np LOL'a bądź innych gier multiplayer np: CS:GO ukrywa się ze swoją narodowością. Przykładu użyje jako Leauge of Legends. Nie raz spotykałem sie z sytuacją iż w meczu kiedy któryś z graczy zauważył np: pl, w nicku sojusznika często padały słowa typu "GG Polish in Team". Można zauważyć że tak jak i Rosjanie w CS:GO tak Polacy w Lol'u nie są zbyt lubiani. Dlatego często ukrywają się ze swoją narodowością. Starają sie nie wychylać, a nawet dochodzi do absurdów typu: Jest dwóch polaków w team'e, Jeden z nich jednak podszywa się pod osobę innej narodowości. Zaczyna obrażać swojego rodaka po każdej spartaczonej akcji itp. Jaki to obraz daje o Polskim community Leauge of Legends ? No powiedzcie jak to wygląda ? Dlatego prosił bym każdego z osobna że jeśli ktoś zacznie was obrażać z powodu tego ze jesteście narodowości Polskiej to nie chowajcie głowy w piasek i wypierajcie sie tego. Pokażcie że Polacy to nie gęsi i swój język mają. W takim wypadku powiedzcie z dumą że jesteście z Polski i pokażcie że to Polacy wymiatają na Rift :D Do napisania tego postu zostałem zainspirowany przez film twórcy kanału YouTube. Mowa tu o InfoModzie. Poniżej podaje link bezpośrednio do tego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Fa-X4Z7GbMg Powodzenia na Rift Przywoływacze :3