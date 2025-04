Rumpel123

Na początku dodam, że jestem początkującym graczem (gram około 4 miesiące). Miałem 2 strony na runy, jedna strona z runami pod ad, a druga pod ap. Teraz kupiłem 2 kolejne, ale nie mam pojęcia jakie runy kupić i na jakich postaciach ich używać. Myślałem nad zmienieniem strona na: -AP vs AD, AP vs AP, AD vs AP i AD vs AD Lub: -AP, AD, Tank AD i Tank AP. Pomorze ktoś? Lub da linka do jakiegoś poradnika, który by mi pomógł?