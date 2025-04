jak mieć więcej fps-ów

Optimus025

mam dla was kilka porad dotyczących fps-ów w cs:go a więc krok 1: to zainstaluj najnowsze sterowniki karty graficznej potem kliknij prawym przyciskiem myszy i poszukaj coś typu ustawienia karty kliknij na to i otworzy ci się panel sterowania karty graficznej wejdź w zakładkę gry (w moim przypadku) i kliknij na cs:go potem ukażą ci się ustawienia ustaw wszystko na najniższe i kliknij zapisz warto też rzucić okiem na ustawienia podkręcania karty (a dokładnie jej szybkości i poboru energi) krok 2:Ustawienia uruchamiania otwórz Steam > Biblioteka > Counter:Strike Global Offensive > prawy przycisk myszy > właściwości > Ogólne > Ustaw opcje uruchamiania I tutaj wklejcie to co napisałem -hig -novid -nojoy -exec Autoexec.cfg -nod3d9ex krok3: wejdź w ustawienia > Video i ustaw wszystko na najmniejsze jak nie chcesz mieć dziwnych i niekomfortowych roździelczości to ustaw na 1280x768 krok4:Graj Dziękuję że przeczytaliście ten artykuł pozdrawiam Optimus025 :)