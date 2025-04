Tier lista 5.16 na low ELO

Enilexen

Dzisiaj, jako że gram już trochę w ligę i jestem na bieżąco z patchami postanowiłem zrobić tier-listę specjalnie dla graczy z przedziału brąz-silver a może nawet gold. TOP-Malphite, Olaf, Mordekaiser, Nasus, Kayle, Renekton Typowy top i typowe golemy. Malphite, Olaf, Nasus - bezpieczne picki Renekton- Przydałoby się mocno wygrać linię i zacząć snowballować Kayle i Mordekaiser to dobre picki na low elo z uwagi na to, że ludzie zwykle nie wiedzą jak na nich grać + Dobry push (Co do Morde niech winratio was nie zmyli) Jungle-Na junglę polecam większość junglerów, ale gdybym miał podać tych IMO najlepszych to: Udyr, Kha Zix, Xin Zhao, Diana Mid lane-Ziggs, Zilean, Zed, Annie, Vel koz, Viktor, Gangplank Mid to odpowiedzialna linia, zanim weźmiecie coś na rankeda potrenujcie na normalach PS. Dodałbym Azira ale to w końcu low ELO :P AD Carry-Ashe, Jhin,Kog Maw, Miss Fortune, Jinx Myślę że wszystko powyższe będzie aktualne w niedalekiej przyszłości, lecz nie mam pewności co do Ashe, ponieważ niedługo dostaje ona nerfy Support-Soraka, Janna, Leona, Taric, Blitzcrank, Bard Support to często niedoceniana rola, ale wy z tymi pickami możecie pokazać że support potrafi wiele Powodzenia na Fields of Justice!