Какой скрин нужен?

У меня второе задание,какой скрин кидать? профиля или порта где корабли видны?
Скрин побед, там в профиль надо зайти, в самой игре
Тот скрин как раз таки и не принимал, приняли скрин порта где видны корабли
У меня приняли с профилем. Просто я указал стрелочками Ник,Дату создания акка,Корабли и Матчи:thumbsup:
У меня приняли с профилем. Просто я указал стрелочками Ник,Дату создания акка,Корабли и Матчи:thumbsup:
по кайфу, может с арком так же сделать
а то не принимают скатины
я отправил скрин профиля, и там видна техника, на которой играл и количество сражений, но почему-то отклонили. Сейчас в пеинте всё стрелками отметил, посмотрим, что скажут
я скидывал порт где видны сами корабли и приняли быстро
Как написать в поддержку? Эти твари уже 5 раз отклоняют, даже с новым блин аккаунтом.
Так что надо на скрине показывать?
Список боев? Или просто ангар, где видно, что есть нужные кораблики?
попробую каробли сф и после етого отвечу
Я скидывал лист с победами, у меня приняли, так что хз.