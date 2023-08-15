Какой скрин нужен?

Hellmor_228sas У меня второе задание,какой скрин кидать? профиля или порта где корабли видны?

Anonymous1627727987 Скрин побед, там в профиль надо зайти, в самой игре

Hellmor_228sas Тот скрин как раз таки и не принимал, приняли скрин порта где видны корабли

LoloGamehagGaming223 У меня приняли с профилем. Просто я указал стрелочками Ник,Дату создания акка,Корабли и Матчи:thumbsup:

LoloGamehagGaming223 У меня приняли с профилем. Просто я указал стрелочками Ник,Дату создания акка,Корабли и Матчи:thumbsup:

Hellmor_228sas по кайфу, может с арком так же сделать

а то не принимают скатины

Kazakimas я отправил скрин профиля, и там видна техника, на которой играл и количество сражений, но почему-то отклонили. Сейчас в пеинте всё стрелками отметил, посмотрим, что скажут





Hellmor_228sas я скидывал порт где видны сами корабли и приняли быстро





Fallguys224 Как написать в поддержку? Эти твари уже 5 раз отклоняют, даже с новым блин аккаунтом.

Messer_UA Так что надо на скрине показывать?

Список боев? Или просто ангар, где видно, что есть нужные кораблики?

denisy попробую каробли сф и после етого отвечу