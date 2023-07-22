Вам кто-нибудь присылал робуксы?

Afina_Koshechka

Оооох, моя любимая история. Вообщем, когда-то, примерно в 2021 году, я очень любила смотреть одного роблоксера. И у него была группа в роблоксе. Я любила помогать людям, поэтому я отвечала на разные вопросы, от "как попасть в ролик", до "через сколько мне придут робуксы". Я очень много времени отвечала, и одним вечером заметила, что я стала модератором в группе роблоксера. Моему счастью не было предела. И я активно, будучи модератором, помогала новичкам (в отличии от остальных модераторов, которые не помогали, а активили в создании видеороликов). После этого я начала замечать, что на мой аккаунт постоянно приходили робуксы. Я в то время не знала причины, откуда, но была очень рада. И один раз, я решила посмотреть историю робуксов, и вижу, что мне с той группы кидали игровую валюту. Вот так. А, и еще вспомнила, что я увидела группу, где раздавали рб, и мне там всегда везло было, потому что я была любимицей создательницы, которая собственно кидала мне эти робуксы.