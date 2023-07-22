Вам кто-нибудь присылал робуксы?

Ivan Ershov
Ivan Ershov
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Jacob Lyngdoh
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Tecna23
Gem8
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ArthursTwin
Gem46
gecemustafa80
gecemustafa80
Gem17
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
Rain

Gem300

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novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
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novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
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novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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Вам кто-нибудь присылал робуксы?

Dadig08 avatar

Dadig08

July 22, 2023 at 12:51 PM

Опишите ситуацию из-за которой вам так посчастливилось. Вы кому-то помогли или вы незнаете как это произошло?
happyendno_1 avatar

happyendno_1

July 24, 2023 at 07:34 PM

нет...
Deddroiddd avatar

Deddroiddd

July 29, 2023 at 10:11 PM

Себе с другого своего аккаунта, конечно
Afina_Koshechka avatar

Afina_Koshechka

September 30, 2023 at 05:40 PM

Оооох, моя любимая история. Вообщем, когда-то, примерно в 2021 году, я очень любила смотреть одного роблоксера. И у него была группа в роблоксе. Я любила помогать людям, поэтому я отвечала на разные вопросы, от "как попасть в ролик", до "через сколько мне придут робуксы". Я очень много времени отвечала, и одним вечером заметила, что я стала модератором в группе роблоксера. Моему счастью не было предела. И я активно, будучи модератором, помогала новичкам (в отличии от остальных модераторов, которые не помогали, а активили в создании видеороликов). После этого я начала замечать, что на мой аккаунт постоянно приходили робуксы. Я в то время не знала причины, откуда, но была очень рада. И один раз, я решила посмотреть историю робуксов, и вижу, что мне с той группы кидали игровую валюту. Вот так. А, и еще вспомнила, что я увидела группу, где раздавали рб, и мне там всегда везло было, потому что я была любимицей создательницы, которая собственно кидала мне эти робуксы.
RitkaKastaeva avatar

RitkaKastaeva

October 1, 2023 at 07:36 PM

мне донатили популярные иностранные роблаксеры, которых я часто смотрю. немного, но приятно

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Вам кто-нибудь присылал робуксы? on Roblox Forum on Gamehag