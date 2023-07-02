вы согласны что роблокс игра только для детей?

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gecemustafa80
Gem17
lyz3r1234
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Gem7
Rain

Gem300

novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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вы согласны что роблокс игра только для детей?

thelord_0724 avatar

thelord_0724

July 2, 2023 at 09:39 AM

если да напишите 1 если против то 2
Anon1688191022 avatar

Anon1688191022

July 2, 2023 at 10:48 AM

Там агрессивные школьники играют только

@roblox_free_coins avatar

@roblox_free_coins

July 2, 2023 at 06:56 PM

@roblox_free_coins-заходите в тг, бесплатная раздача рб
hyijopa avatar

hyijopa

July 9, 2023 at 12:13 PM

Урааа роблокс
Feodera avatar

Feodera

July 9, 2023 at 03:47 PM

не согласен, там могут играть и взрослые люди, но на данный момент очень много игроков возрастом 8-14 лет.
hdugh avatar

hdugh

July 18, 2023 at 09:38 PM

Согласна но не полностью, есть и взрослые люди но я люблю детей.
muichiro2 avatar

muichiro2

July 19, 2023 at 07:47 PM

не думаю например в игре много людей клоунов обязывающих всех направо и налево. + не подобающего контента который раскрылся благодаря одному англоязычному ютуберу который достаёт весь этот ужас на поверхность. если вы думаете что это чистая платформа то вспомните историю с создателем одной популярной игры соника который любил маленьких девочек и ещё его друзья отрицали это и говорили что доказательства фейк. к этому вмешался этот ютубер и начал разбираться в этом найдя новые доказательства. позже сама sega ввязалась и сказала роблоксу забанить создателя плейса по сонику. его забанили а после и вовсе посадили в тюрьму. я бы не говорил что это игра для детей ведь за такой веселой игрой может скрываться много зла и мусора
russaf05 avatar

russaf05

July 24, 2023 at 11:50 PM

Роблокс подходит для людей любого возвраста
russaf05 avatar

russaf05

July 24, 2023 at 11:51 PM

Там есть действительно крутые режиме, подходящие не только для молодого поколения
Anon1691006541 avatar

Anon1691006541

August 3, 2023 at 01:10 AM

Добрый день.
роблокс это многопользовательская платформа в которой достаточно большое комьюнити, согласен, из-за определенных личностей платформа портится, но не стоит оскорблять этот проект, те кто говорят что роблокс игра для детей далеко не правы, большинство ру.комьюнити роблокса состоит из подростков как минимум, но так же я каждый день встречаю совершеннолетних людей играющих на этой платформе, с некоторыми я знаком лично, подводя итог я отвечу нет, роблокс игра не только для детей.
o1l2g3 avatar

o1l2g3

August 7, 2023 at 02:39 PM

игра не для детей, а для подротков
o1l2g3 avatar

o1l2g3

August 7, 2023 at 02:39 PM

игра не для детей, а для подротков
kurumi_tokisaki9 avatar

kurumi_tokisaki9

August 7, 2023 at 04:10 PM

нет, все играют в такие игры в какие хочет, а глупое общество навязывает плохое мнение о играх
dmykhaniv avatar

dmykhaniv

August 15, 2023 at 01:45 AM

а там еще куча игр есть етож платформа
dmykhaniv avatar

dmykhaniv

August 15, 2023 at 01:45 AM

а там еще куча игр есть етож платформа
Mi_lipton2016liza avatar

Mi_lipton2016liza

August 16, 2023 at 02:34 PM

Всем роблоксерам более 15 лет. Так что да
Crazycake avatar

Crazycake

August 17, 2023 at 07:16 PM

роблокс это не просто игра, это стиль жизни, глупо считать, что это игра для детей
sanyazxcaye avatar

sanyazxcaye

August 18, 2023 at 11:24 PM

нет,там есть много режимов в которые могут играть как дети так и взрослые
DonnaMaria avatar

DonnaMaria

August 19, 2023 at 04:44 PM

Ні , я незгодна що вона тільки для дітей . ті хто так говорять самі ще не виросли щоб так говорити.

60rgaH avatar

60rgaH

August 28, 2023 at 09:54 AM

не совсем
shadow__dance avatar

shadow__dance

August 30, 2023 at 04:41 PM

Не совсем для детей. Там же есть возрастные ограничения. Где то кровь и органы, а где то игры про пчел и цветочки.
P1atoxa avatar

P1atoxa

August 30, 2023 at 07:18 PM

нет
Milkykitty avatar

Milkykitty

September 3, 2023 at 11:58 AM

нет есть же взрослые которые играют в роблокс
Ilove_family08 avatar

Ilove_family08

September 4, 2023 at 09:40 PM

я не думаю так, все таки есть взрослые,которые играют в эту игру
Mikron4ik avatar

Mikron4ik

September 6, 2023 at 05:00 PM

Смотря в какие режимы, но в целом нет

Destas avatar

Destas

September 7, 2023 at 01:09 PM

скорее всего взависимости в какой режим ты играешь. роблокс это плартформа игр в котором есть игры и для детей и для взрослых
Destas avatar

Destas

September 7, 2023 at 01:09 PM

скорее всего взависимости в какой режим ты играешь. роблокс это плартформа игр в котором есть игры и для детей и для взрослых
Helendey avatar

Helendey

September 7, 2023 at 05:07 PM

Я думаю єта игра 6-15 лет
Afina_Koshechka avatar

Afina_Koshechka

September 30, 2023 at 05:09 PM

Не согласна. Роблокс это платформа для всех возрастов, там можно встретить так и детей 8 лет, так и взрослых, которым за 30. Но я скажу, что в роблокс все-таки больше детей до 12, нежели остальных. также, не зря существуют возрастные ограничения - к примеру, адопт ми зайдет больше 8-летней девочке, нежели 16-летнему парню. Или большое количество крови не подойдет игрокам меньших возрастов, за что такие игры имеют ограничение 17+
nazar_guskov avatar

nazar_guskov

October 2, 2023 at 03:43 PM

Сам роблокс подходит для взрослых и детей, но тут больше завсити ото того в какой режим ты играешь. Разные режими предназначены под разные аудитории

TosterMega avatar

TosterMega

October 8, 2023 at 01:09 AM

не согласна

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вы согласны что роблокс игра только для детей? on Roblox Forum on Gamehag