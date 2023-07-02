вы согласны что роблокс игра только для детей?

thelord_0724 если да напишите 1 если против то 2

Anon1688191022 Там агрессивные школьники играют только





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hyijopa Урааа роблокс

Feodera не согласен, там могут играть и взрослые люди, но на данный момент очень много игроков возрастом 8-14 лет.

hdugh Согласна но не полностью, есть и взрослые люди но я люблю детей.

muichiro2 не думаю например в игре много людей клоунов обязывающих всех направо и налево. + не подобающего контента который раскрылся благодаря одному англоязычному ютуберу который достаёт весь этот ужас на поверхность. если вы думаете что это чистая платформа то вспомните историю с создателем одной популярной игры соника который любил маленьких девочек и ещё его друзья отрицали это и говорили что доказательства фейк. к этому вмешался этот ютубер и начал разбираться в этом найдя новые доказательства. позже сама sega ввязалась и сказала роблоксу забанить создателя плейса по сонику. его забанили а после и вовсе посадили в тюрьму. я бы не говорил что это игра для детей ведь за такой веселой игрой может скрываться много зла и мусора

russaf05 Роблокс подходит для людей любого возвраста

russaf05 Там есть действительно крутые режиме, подходящие не только для молодого поколения

Anon1691006541 Добрый день.

роблокс это многопользовательская платформа в которой достаточно большое комьюнити, согласен, из-за определенных личностей платформа портится, но не стоит оскорблять этот проект, те кто говорят что роблокс игра для детей далеко не правы, большинство ру.комьюнити роблокса состоит из подростков как минимум, но так же я каждый день встречаю совершеннолетних людей играющих на этой платформе, с некоторыми я знаком лично, подводя итог я отвечу нет, роблокс игра не только для детей.

o1l2g3 игра не для детей, а для подротков

o1l2g3 игра не для детей, а для подротков

kurumi_tokisaki9 нет, все играют в такие игры в какие хочет, а глупое общество навязывает плохое мнение о играх

dmykhaniv а там еще куча игр есть етож платформа

dmykhaniv а там еще куча игр есть етож платформа

Mi_lipton2016liza Всем роблоксерам более 15 лет. Так что да

Crazycake роблокс это не просто игра, это стиль жизни, глупо считать, что это игра для детей

sanyazxcaye нет,там есть много режимов в которые могут играть как дети так и взрослые

DonnaMaria Ні , я незгодна що вона тільки для дітей . ті хто так говорять самі ще не виросли щоб так говорити.





60rgaH не совсем

shadow__dance Не совсем для детей. Там же есть возрастные ограничения. Где то кровь и органы, а где то игры про пчел и цветочки.

P1atoxa нет



Milkykitty нет есть же взрослые которые играют в роблокс

Ilove_family08 я не думаю так, все таки есть взрослые,которые играют в эту игру

Mikron4ik Смотря в какие режимы, но в целом нет





Destas скорее всего взависимости в какой режим ты играешь. роблокс это плартформа игр в котором есть игры и для детей и для взрослых

Destas скорее всего взависимости в какой режим ты играешь. роблокс это плартформа игр в котором есть игры и для детей и для взрослых

Helendey Я думаю єта игра 6-15 лет

Afina_Koshechka Не согласна. Роблокс это платформа для всех возрастов, там можно встретить так и детей 8 лет, так и взрослых, которым за 30. Но я скажу, что в роблокс все-таки больше детей до 12, нежели остальных. также, не зря существуют возрастные ограничения - к примеру, адопт ми зайдет больше 8-летней девочке, нежели 16-летнему парню. Или большое количество крови не подойдет игрокам меньших возрастов, за что такие игры имеют ограничение 17+

nazar_guskov Сам роблокс подходит для взрослых и детей, но тут больше завсити ото того в какой режим ты играешь. Разные режими предназначены под разные аудитории



