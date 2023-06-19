Игра Doors становится более сложнее с каждым обновлением

DEN4IK2010 С каждым обновлением Doors добавляют 1-3 мобов, от этого игра Doors более сложнее чем другие игры

DEN4IK2010 И не говорите

nataxa12 да нет, апейрофобия не уступает

Fcute Понятно по каким причинам это делают. Разнообразие контента притягивает людей, делает рейтинги, да и в принципе интересней играть. А старичкам которые в дорс давно играют, скримеры конечно приедаются

Misha_9818 Дурс сама по себе не сложная если знять все механики

AlinaChupiiik да, я много раз играла в Doors и жто даже интересная игра:thumbsup:и монстры там прям на каждом ходу