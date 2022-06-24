как быстро улучшить уровень?

Ahsas_13 как его быстрее повысить

vitya1010_ юзай ускорялку чаще чтобы улучшать уровни строений которые нужны для прокачки уровня штаба

TaLiS96 выполняй задания что бы получать ускоряли для улучшений

aristocrat5 юзай ускорялки для улучшений

Subohaka Мне кажется невозможно выполнить это задание, за 10 дней у меня 20 штаб. Но нужно еще улучшать другие здания, много ресов искать и благосостояние повышать. Чтобы апнуть ещё 3 лвла, нужно будет всего ещё дней 20... Вот 20 лвл за 20 дней было бы вполне норм, потому что я играю чуть ли не постоянно заходя в игру...А на 23 лвл нужно 1.5-2 месяца...

bess433 да нет я за 18 дней сделал

mrbobux20 Ускорялки

Subohaka Я все ускорялки юзал и в топовом клане ещё находясь, невозможно этот квест за 20 дней сделать, только если донатить. Уровень сложности максимальный :person_facepalming:♂

medic_gaming4 как Bess433 это же анрил

Nadyusha Все реально, получить штаб 23 уровня. Купить 2 строителя и строить не тратя ускорялки и не поднимая уровень шефа, ждя квест 4-8 день Охота на охотника - где по максимуму убиваем только зомбиков, добывая мешки ( с них будут ускорялки), потом ускорялки тратим на квеста Виживут сильнейшие первого(8день) и 5 дня (12 день) и все на 12-13 день после старта тратя ускорялки как я написала, штаб будет 23 уровня