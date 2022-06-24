как быстро улучшить уровень?

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Rain

Gem300

novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
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Back to State of Survival: Survive the Zombie Apocalypse forum

как быстро улучшить уровень?

Ahsas_13 avatar

Ahsas_13

June 24, 2022 at 09:50 AM

как его быстрее повысить
vitya1010_ avatar

vitya1010_

June 27, 2022 at 08:58 AM

юзай ускорялку чаще чтобы улучшать уровни строений которые нужны для прокачки уровня штаба
TaLiS96 avatar

TaLiS96

June 27, 2022 at 10:09 AM

выполняй задания что бы получать ускоряли для улучшений
aristocrat5 avatar

aristocrat5

July 1, 2022 at 08:45 PM

юзай ускорялки для улучшений
Subohaka avatar

Subohaka

July 19, 2022 at 12:02 AM

Мне кажется невозможно выполнить это задание, за 10 дней у меня 20 штаб. Но нужно еще улучшать другие здания, много ресов искать и благосостояние повышать. Чтобы апнуть ещё 3 лвла, нужно будет всего ещё дней 20... Вот 20 лвл за 20 дней было бы вполне норм, потому что я играю чуть ли не постоянно заходя в игру...А на 23 лвл нужно 1.5-2 месяца...
bess433 avatar

bess433

July 23, 2022 at 03:37 PM

да нет я за 18 дней сделал
mrbobux20 avatar

mrbobux20

July 24, 2022 at 01:34 AM

Ускорялки
Subohaka avatar

Subohaka

July 26, 2022 at 09:43 AM

Я все ускорялки юзал и в топовом клане ещё находясь, невозможно этот квест за 20 дней сделать, только если донатить. Уровень сложности максимальный :person_facepalming:♂
medic_gaming4 avatar

medic_gaming4

July 28, 2022 at 12:48 AM

как Bess433 это же анрил
Nadyusha avatar

Nadyusha

July 28, 2022 at 11:59 PM

Все реально, получить штаб 23 уровня. Купить 2 строителя и строить не тратя ускорялки и не поднимая уровень шефа, ждя квест 4-8 день Охота на охотника - где по максимуму убиваем только зомбиков, добывая мешки ( с них будут ускорялки), потом ускорялки тратим на квеста Виживут сильнейшие первого(8день) и 5 дня (12 день) и все на 12-13 день после старта тратя ускорялки как я написала, штаб будет 23 уровня
mansur_donat avatar

mansur_donat

July 29, 2022 at 11:53 PM

да кто знает

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как быстро улучшить уровень? on State of Survival: Survive the Zombie Apocalypse Forum on Gamehag