Rain

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Back to State of Survival: Survive the Zombie Apocalypse forum

Дают КД?

faretask avatar

faretask

June 9, 2022 at 03:04 PM

Те, кто выполнил квест на 9к КД в игре State of Survival, скажите - как долго прокачиваться до 23 штаба, а также дают ли КД за выполнение квеста? Я просто сомневаюсь в такой системе как "Проверяется автоматически", вообщем, дают ли КД за выполнение квеста, и работает ли эта система Автоматической проверки?
Anon1654632103 avatar

Anon1654632103

June 9, 2022 at 04:19 PM

Ну незнаю не проверял
Death_Nikita@ avatar

Death_Nikita@

June 9, 2022 at 10:28 PM

я хз, мне покачто недовали
LEXA_112006 avatar

LEXA_112006

June 10, 2022 at 10:10 PM

Сейчас выполняю данный квест, пока ничего сказать не могу, как выполню- скажу. Ну по длительности миниум за 10-15 дней можно выполнить, по ощущениям.
wh1tez avatar

wh1tez

June 12, 2022 at 08:32 PM

за 4 дня активной игры, я достиг 12 уровня штаба, думаю через дней 7 уже дойду до 23
STAREISHINA avatar

STAREISHINA

June 14, 2022 at 11:27 PM

Ребята,не выполняйте этот квест,я уже его выполнял,даже с двух телефонов,но меня тупо послали,я вот потратил 2 недели и в пустую,смысла в тех поддержки нету,снова пошлёт и скажет что сделано что-то не так
nairagladvalakas avatar

nairagladvalakas

June 15, 2022 at 12:19 PM

я буду его выполнять если что напишу результаты
Davros386 avatar

Davros386

June 15, 2022 at 04:35 PM

А если когда-то давно скачал эту игру и удалил, а сейчас снова скачал для квеста, квест можно пройти?
nairagladvalakas avatar

nairagladvalakas

June 15, 2022 at 10:44 PM

нельзя
Anon1654930116 avatar

Anon1654930116

June 16, 2022 at 06:24 PM

Старейшина, а ты думаешь что все так просто? Попробуй почитать ещё внимательнее условия. Если отказывают то просто закидывай им скрины по десятку раз, или заскамь (напиши) в поддержку, но на английском. Тут все английские проверяющие и админы сидят.
Anon1654930116 avatar

Anon1654930116

June 16, 2022 at 06:24 PM

Старейшина, а ты думаешь что все так просто? Попробуй почитать ещё внимательнее условия. Если отказывают то просто закидывай им скрины по десятку раз, или заскамь (напиши) в поддержку, но на английском. Тут все английские проверяющие и админы сидят.
STAREISHINA avatar

STAREISHINA

June 21, 2022 at 11:29 PM

Так ты не проверял,а я то проверял,у меня опыта больше в понимании заданий,в тех поддержку уже писал,меня в итоге послали,сказав,что я не до конца выполнил условие задания
Morbi556 avatar

Morbi556

June 22, 2022 at 11:52 AM

Мне не дали я за 14 дней дошел до 23 шатаба
Sasnyhsh avatar

Sasnyhsh

June 23, 2022 at 04:39 PM

Нужно 20 дней играть и достигнуть 23 или выше уровня
STAREISHINA avatar

STAREISHINA

June 26, 2022 at 02:38 PM

Я вчера увидел что челу из Казахстана приняли,я ему кинул в друзья,может примет и тогда я его спрошу как он его выполнил
Bebra_Inside avatar

Bebra_Inside

June 26, 2022 at 09:52 PM

ну и что принял?
vitya1010_ avatar

vitya1010_

June 27, 2022 at 07:47 AM

нужен 23 уровень города а не штаба как я думаю
TaLiS96 avatar

TaLiS96

June 27, 2022 at 10:12 AM

до 23 уровня доходить долго, да ещё и мало ли не выплатят
ase_er avatar

ase_er

June 27, 2022 at 05:03 PM

Думаю если все правильно сделать, то выплатят и за 9к КД 23 лвл это не сложно и не очень долго
qqqdbppp avatar

qqqdbppp

June 28, 2022 at 10:49 AM

пните когда инфа будет

qqqdbppp avatar

qqqdbppp

June 28, 2022 at 10:49 AM

пните когда инфа будет

qqqdbppp avatar

qqqdbppp

June 28, 2022 at 10:49 AM

пните когда инфа будет

jebroun9 avatar

jebroun9

June 29, 2022 at 12:09 AM

А как это 23 уровень города (есле не штаба)?

qqqdbppp avatar

qqqdbppp

July 1, 2022 at 10:01 PM

есть кто 23 лвл вкачал?

absolute29 avatar

absolute29

July 2, 2022 at 07:23 AM

Ребята стоит начать делать квест?
vitya1010_ avatar

vitya1010_

July 3, 2022 at 01:58 PM

не выполняйте ребят это очень сложно делать, я уже удалил игру потому что прокачивать нет смысла и мне за 5 дней нужно пркоачать с 15 до 23 уровня а там ускорялки нету и строительство идёт от 1 дня и 12 часов до 6 дней
qqqdbppp avatar

qqqdbppp

July 3, 2022 at 11:47 PM

10 день 18 лвл
WEERTF avatar

WEERTF

July 5, 2022 at 09:58 PM

Так как насчет квеста дают КД или нет
arsen_ryzhii avatar

arsen_ryzhii

July 6, 2022 at 06:15 PM

Те, кто выполнил квест на 9к КД в игре State of Survival, скажите - как долго прокачиваться до 23 штаба, а также дают ли КД за выполнение квеста? Я просто сомневаюсь в такой системе как "Проверяется автоматически", вообщем, дают ли КД за выполнение квеста, и работает ли эта система Автоматической проверки?

qqqdbppp avatar

qqqdbppp

July 7, 2022 at 02:10 PM

arsen_ryzhii если даже дают это дико сложно за 20 дней

Treef avatar

Treef

July 10, 2022 at 01:29 AM

За 20 дней нереально достигнуть 23 уровня штаба, так как с 20 уровня на 21 обновляется 4 дня, с 21 на 22 - 6 дней, а с 22 на 23 уже 9 дней
Treef avatar

Treef

July 10, 2022 at 01:34 AM

Я сейчас обновляюсь до 21 уровня, возможно примут, хотя уже прошло 20 дней
gold12926 avatar

gold12926

July 14, 2022 at 09:17 AM

дамн в месяце очень мало этот квест сделали походу реально проблемы
Danila68 avatar

Danila68

July 14, 2022 at 09:34 AM

понял ,квест лучше не брать.
Lolhop avatar

Lolhop

July 14, 2022 at 09:38 AM

Я тоже
Grodgora avatar

Grodgora

July 15, 2022 at 01:11 AM

Не дают за эту игру. Мне за мафию только начислили.... Больше ни где не зачисляют
Rariryt avatar

Rariryt

July 15, 2022 at 01:19 AM

Плохо...
ezhevi4e4ka avatar

ezhevi4e4ka

July 15, 2022 at 01:21 AM

Лучше не тратить время
Treef avatar

Treef

July 19, 2022 at 09:33 PM

Начислили кд. Все сразу выдалось, как только я достиг 23 уровня штаба. Можете через мой профиль чекнуть задание. За 20 дней не успеть, я где-то месяц с лишним потратил на выполнение, однако все равно выдают. Стоит ли делать это задание? Если у вас не осталось других игр или хотите сразу много кд, то это задание в самый раз, хотя времени придется потратить очень много.
Treef avatar

Treef

July 20, 2022 at 05:36 PM

Советую на 17-18 уровне штаба вступить в активный клан, где 80+ человек, чтобы постоянно с таймерами помогали, а еще телепортироваться ближе к главе клана и искать с помощью радара все ресурсы (так намного больше ресурсов можно найти). Еще советую выполнять ограниченные события, за которые можно получать ускорители, чтобы быстрее прокачивать штаб.
12

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