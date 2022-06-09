Те, кто выполнил квест на 9к КД в игре State of Survival, скажите - как долго прокачиваться до 23 штаба, а также дают ли КД за выполнение квеста? Я просто сомневаюсь в такой системе как "Проверяется автоматически", вообщем, дают ли КД за выполнение квеста, и работает ли эта система Автоматической проверки?
я хз, мне покачто недовали
Сейчас выполняю данный квест, пока ничего сказать не могу, как выполню- скажу. Ну по длительности миниум за 10-15 дней можно выполнить, по ощущениям.
за 4 дня активной игры, я достиг 12 уровня штаба, думаю через дней 7 уже дойду до 23
Ребята,не выполняйте этот квест,я уже его выполнял,даже с двух телефонов,но меня тупо послали,я вот потратил 2 недели и в пустую,смысла в тех поддержки нету,снова пошлёт и скажет что сделано что-то не так
я буду его выполнять если что напишу результаты
А если когда-то давно скачал эту игру и удалил, а сейчас снова скачал для квеста, квест можно пройти?
Старейшина, а ты думаешь что все так просто? Попробуй почитать ещё внимательнее условия. Если отказывают то просто закидывай им скрины по десятку раз, или заскамь (напиши) в поддержку, но на английском. Тут все английские проверяющие и админы сидят.
Старейшина, а ты думаешь что все так просто? Попробуй почитать ещё внимательнее условия. Если отказывают то просто закидывай им скрины по десятку раз, или заскамь (напиши) в поддержку, но на английском. Тут все английские проверяющие и админы сидят.
Так ты не проверял,а я то проверял,у меня опыта больше в понимании заданий,в тех поддержку уже писал,меня в итоге послали,сказав,что я не до конца выполнил условие задания
Мне не дали я за 14 дней дошел до 23 шатаба
Нужно 20 дней играть и достигнуть 23 или выше уровня
Я вчера увидел что челу из Казахстана приняли,я ему кинул в друзья,может примет и тогда я его спрошу как он его выполнил
нужен 23 уровень города а не штаба как я думаю
до 23 уровня доходить долго, да ещё и мало ли не выплатят
Думаю если все правильно сделать, то выплатят и за 9к КД 23 лвл это не сложно и не очень долго
А как это 23 уровень города (есле не штаба)?
Ребята стоит начать делать квест?
не выполняйте ребят это очень сложно делать, я уже удалил игру потому что прокачивать нет смысла и мне за 5 дней нужно пркоачать с 15 до 23 уровня а там ускорялки нету и строительство идёт от 1 дня и 12 часов до 6 дней
Так как насчет квеста дают КД или нет
Те, кто выполнил квест на 9к КД в игре State of Survival, скажите - как долго прокачиваться до 23 штаба, а также дают ли КД за выполнение квеста? Я просто сомневаюсь в такой системе как "Проверяется автоматически", вообщем, дают ли КД за выполнение квеста, и работает ли эта система Автоматической проверки?
arsen_ryzhii если даже дают это дико сложно за 20 дней
За 20 дней нереально достигнуть 23 уровня штаба, так как с 20 уровня на 21 обновляется 4 дня, с 21 на 22 - 6 дней, а с 22 на 23 уже 9 дней
Я сейчас обновляюсь до 21 уровня, возможно примут, хотя уже прошло 20 дней
дамн в месяце очень мало этот квест сделали походу реально проблемы
понял ,квест лучше не брать.
Не дают за эту игру. Мне за мафию только начислили.... Больше ни где не зачисляют
Начислили кд. Все сразу выдалось, как только я достиг 23 уровня штаба. Можете через мой профиль чекнуть задание. За 20 дней не успеть, я где-то месяц с лишним потратил на выполнение, однако все равно выдают. Стоит ли делать это задание? Если у вас не осталось других игр или хотите сразу много кд, то это задание в самый раз, хотя времени придется потратить очень много.
Советую на 17-18 уровне штаба вступить в активный клан, где 80+ человек, чтобы постоянно с таймерами помогали, а еще телепортироваться ближе к главе клана и искать с помощью радара все ресурсы (так намного больше ресурсов можно найти). Еще советую выполнять ограниченные события, за которые можно получать ускорители, чтобы быстрее прокачивать штаб.