Это развод. Они не плотят. Уже 2 раза отправлял скрин с 2-х разных аккаунтов. Им всёравно на вас. В эту игру никто не играет, поэтому они не боятся вас кинуть
я зарегала акк все было ок а потом просто взяли и кхм ну буду говорить что дальше так как тут это делать нельзя
Не знаю как у Вас, но мне через 12ч уже отправили гемы
у меня 1 квест приняли а 2 не принимают хотя 13 лвл есть
Я ток набил 13 лвл и скинул, прочёв твой комент, мне стало стрёмно
На этом сайте всегда какая-то херь твориться
Все что можно 13 лвл и не принимают, дичь полнейшая.
No, i got some gems from this. Maybe you sent a bad screenshot or something
Мой 1 квест отменили, типо это не новый аккаунт
Мда. 2 квест развод. 1 квест нормально.
У меня все нормально на 1 квесте, но на 2 нет
на 1 квесте меня отклонили под предлогом того что я не зарегался, но я зарегался ещё с самого начала
развод. 1 квест отклоняют типо не создан новый акк, бред. он создан
1- Квест прошел на ура. 2- отклонили и написали тебе не обходимо получить награду и использовать ее в игре , про какую награду идет речь не написали вот сиди и гадай пипец если кто знает помогите
на счёт второго задания - я разобралась. нужно купить! и активировать "подарочный набор нового игрока" который в игре стоит 10 чёрных алмазов, которые в свою очередь стоят 60 рублей, поэтому естественно 2 задание выполнять нет смысла, так как нужно вливать бабло, так что выполняйте только первое и бросайте
у меня первый квест был на 10 лвл, второй на 13 лвл, оба квеста приняли
Помимо того что игра полное УГ, так еще и развод полный. На первом квесте пишут, что не создан новый аккаунт, хотя аккаунт создал новый.
Тоже отклонили первый квест