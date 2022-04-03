Игра разводит вас

dimon4ik20165 Это развод. Они не плотят. Уже 2 раза отправлял скрин с 2-х разных аккаунтов. Им всёравно на вас. В эту игру никто не играет, поэтому они не боятся вас кинуть

XxDontHackMePls_Ok да , такая же проблема

XxDontHackMePls_Ok я зарегала акк все было ок а потом просто взяли и кхм ну буду говорить что дальше так как тут это делать нельзя

SteamFix Не знаю как у Вас, но мне через 12ч уже отправили гемы

ScarletBT у меня 1 квест приняли а 2 не принимают хотя 13 лвл есть





SteamFix Я ток набил 13 лвл и скинул, прочёв твой комент, мне стало стрёмно

SteamFix На этом сайте всегда какая-то херь твориться

alex626 Все что можно 13 лвл и не принимают, дичь полнейшая.

nikitoscocos No, i got some gems from this. Maybe you sent a bad screenshot or something

Tekloton Мой 1 квест отменили, типо это не новый аккаунт

Nikon35 Мда. 2 квест развод. 1 квест нормально.

KarioPovar У меня все нормально на 1 квесте, но на 2 нет

vitya1010_ на 1 квесте меня отклонили под предлогом того что я не зарегался, но я зарегался ещё с самого начала





zamenacpu развод. 1 квест отклоняют типо не создан новый акк, бред. он создан

serega33 1- Квест прошел на ура. 2- отклонили и написали тебе не обходимо получить награду и использовать ее в игре , про какую награду идет речь не написали вот сиди и гадай пипец если кто знает помогите

kiryxa338 у меня все нормально





zamenacpu на счёт второго задания - я разобралась. нужно купить! и активировать "подарочный набор нового игрока" который в игре стоит 10 чёрных алмазов, которые в свою очередь стоят 60 рублей, поэтому естественно 2 задание выполнять нет смысла, так как нужно вливать бабло, так что выполняйте только первое и бросайте

dimok5 у меня первый квест был на 10 лвл, второй на 13 лвл, оба квеста приняли

Arctodas Помимо того что игра полное УГ, так еще и развод полный. На первом квесте пишут, что не создан новый аккаунт, хотя аккаунт создал новый.



i3lurryface Тоже отклонили первый квест