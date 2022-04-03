Rain

Gem299

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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Игра разводит вас

dimon4ik20165 avatar

dimon4ik20165

April 3, 2022 at 03:36 AM

Это развод. Они не плотят. Уже 2 раза отправлял скрин с 2-х разных аккаунтов. Им всёравно на вас. В эту игру никто не играет, поэтому они не боятся вас кинуть
XxDontHackMePls_Ok avatar

XxDontHackMePls_Ok

April 3, 2022 at 09:27 PM

да , такая же проблема
XxDontHackMePls_Ok avatar

XxDontHackMePls_Ok

April 3, 2022 at 09:28 PM

я зарегала акк все было ок а потом просто взяли и кхм ну буду говорить что дальше так как тут это делать нельзя
SteamFix avatar

SteamFix

April 6, 2022 at 07:45 PM

Не знаю как у Вас, но мне через 12ч уже отправили гемы
ScarletBT avatar

ScarletBT

April 7, 2022 at 07:48 PM

у меня 1 квест приняли а 2 не принимают хотя 13 лвл есть

SteamFix avatar

SteamFix

April 9, 2022 at 11:01 PM

Я ток набил 13 лвл и скинул, прочёв твой комент, мне стало стрёмно
SteamFix avatar

SteamFix

April 9, 2022 at 11:01 PM

На этом сайте всегда какая-то херь твориться
alex626 avatar

alex626

April 11, 2022 at 12:11 AM

Все что можно 13 лвл и не принимают, дичь полнейшая.
nikitoscocos avatar

nikitoscocos

April 16, 2022 at 02:48 PM

No, i got some gems from this. Maybe you sent a bad screenshot or something
Tekloton avatar

Tekloton

May 22, 2022 at 05:11 PM

Мой 1 квест отменили, типо это не новый аккаунт
Nikon35 avatar

Nikon35

May 24, 2022 at 04:25 AM

Мда. 2 квест развод. 1 квест нормально.
KarioPovar avatar

KarioPovar

June 23, 2022 at 12:14 AM

У меня все нормально на 1 квесте, но на 2 нет
vitya1010_ avatar

vitya1010_

June 25, 2022 at 05:28 PM

на 1 квесте меня отклонили под предлогом того что я не зарегался, но я зарегался ещё с самого начала

zamenacpu avatar

zamenacpu

July 5, 2022 at 04:38 PM

развод. 1 квест отклоняют типо не создан новый акк, бред. он создан
serega33 avatar

serega33

July 6, 2022 at 12:42 PM

1- Квест прошел на ура. 2- отклонили и написали тебе не обходимо получить награду и использовать ее в игре , про какую награду идет речь не написали вот сиди и гадай пипец если кто знает помогите
kiryxa338 avatar

kiryxa338

July 12, 2022 at 10:35 PM

у меня все нормально

zamenacpu avatar

zamenacpu

July 13, 2022 at 01:34 PM

на счёт второго задания - я разобралась. нужно купить! и активировать "подарочный набор нового игрока" который в игре стоит 10 чёрных алмазов, которые в свою очередь стоят 60 рублей, поэтому естественно 2 задание выполнять нет смысла, так как нужно вливать бабло, так что выполняйте только первое и бросайте
dimok5 avatar

dimok5

July 13, 2022 at 11:35 PM

у меня первый квест был на 10 лвл, второй на 13 лвл, оба квеста приняли
Arctodas avatar

Arctodas

August 24, 2022 at 08:25 PM

Помимо того что игра полное УГ, так еще и развод полный. На первом квесте пишут, что не создан новый аккаунт, хотя аккаунт создал новый.
i3lurryface avatar

i3lurryface

August 28, 2022 at 12:08 PM

Тоже отклонили первый квест
Testov72 avatar

Testov72

September 3, 2022 at 10:35 PM

все отлично работает)

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