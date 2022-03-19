Blox Fruits

расскажите какой у вас уровень, используемый фрукт, меч и тп, любите ли вв рейды и так далее...
Блок фрутс самый топовый режим как по мне
блокс фруитс топ игра как по мине
как положить в инвентарь перм фрукт?
как положить в инвентарь перм фрукт?
Откатило лвл после прокачки читом, что это?
Какой у вас фрукт и левл и понравился ли вам сервер?
Блокс фруктс отличный режим,как во втором море апать быстро лвл?
Игра бомба! Мне нравится.
здравствуйте а как мне прокачаться и выбивать нормально фрукты если меня убивают и не двют качаться , у меня 800 уровень и фрукт света
rip_gojo или же PIVO_GGFF оскарбляет меня непристижными сдовами и скамит людей на акаунты прашу его заблокировать
Пж помогите с рассой в4
Моя расса киборг
Нужен миррор фроктал и шестерёнка.
(мой дискорд) _0__hi__0_ (писать в лс)
у меня Будда фулл в2 ,лвл 2347
люди очень срочно помогите какой фрукт подойдёт для фарма морских ивентов
люди срочно,обменяю призрак фрукт на свет,первое море