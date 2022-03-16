Как лучше всего зарабатывать

Hallan Mero
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lyz3r1234
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dem.pferd.heisst.horst
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Atia
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مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Rain

Gem299

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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Как лучше всего зарабатывать

Ecodist1 avatar

Ecodist1

March 16, 2022 at 12:22 PM

Делитесь своим мнением !
Sergey1 avatar

Sergey1

March 17, 2022 at 12:34 PM

Устройся на работу:)
bdfy_uyy avatar

bdfy_uyy

March 25, 2022 at 06:24 PM

ПОЙДИ НА ЗОВОД
Anon1658972702 avatar

Anon1658972702

July 28, 2022 at 06:50 AM

Найти работу
Danikc228 avatar

Danikc228

August 4, 2022 at 05:57 PM

ИДИ НА ЗАВОД
Quennium avatar

Quennium

October 28, 2022 at 03:52 AM

Для начала да, завод
Donbudator avatar

Donbudator

November 5, 2022 at 05:11 PM

Сначала выполняй квесты. Квестов хватит, чтобы прокачатся где-то на 7-8 уровень персонажа. Дальше можешь пойти на работу фермером. Когда достигнешь 10 уровня персонажа, то иди на дальнобойщика. Когда у твоего персонажа будет 13 уровень, то иди на эвакуаторщика. Когда будет 18 уровень то лучше всего пойти на работу "Инкассатор". Как по мне это лучшая работа на проекте.
Warbrix avatar

Warbrix

November 19, 2022 at 05:45 PM

найти работу
@aid210883 avatar

@aid210883

November 26, 2022 at 02:41 PM

:ok_hand::thumbsup::heart_eyes_cat:
Null_179 avatar

Null_179

January 3, 2023 at 02:47 PM

Для начала на завод а потом по желанию
saltaformajo avatar

saltaformajo

January 4, 2023 at 09:56 PM

Привет! Сначала квесты. Они прокачают где-то на 7-8 уровень твоего персонажа. Дальше можешь пойти на работу фермера. Как получишь 10 уровень, то иди на работу дальнобойщика. Когда у тебя будет уровень 13, то иди на работу эвакуаторщика. После этого как достигнешь 18 уровень будет , то лучше всего пойти на работу "Инкассатор". Эта работа за 1 час на первой компании дает от 60.000 до 105.000, на второй компании от 80.000 до 120.000, на третьей компании от 130.000 до 150.000. (если будет бафф х2 денег на работе, то сможешь за час сделать 600-800 тысяч). Удачи с заработками!
saltaformajo❤
Anon1660328922 avatar

Anon1660328922

January 9, 2023 at 06:05 PM

Устройся на работу.
Anon1673337627 avatar

Anon1673337627

January 10, 2023 at 09:43 PM

пасти гусей:)
Anon1673337627 avatar

Anon1673337627

January 10, 2023 at 09:43 PM

пасти гусей:)
Ferguson001 avatar

Ferguson001

August 17, 2023 at 06:23 AM

встать на админку и быть рабом
Matromak avatar

Matromak

April 29, 2024 at 05:11 PM

1) :pushpin: Сначала заработай первые деньги на обычных работах.

2) :pushpin:Потом стань барыгой и начни всё перепродавать - всё что можно купить и потом продать в игре... Это самый эффективный способ поднять денег. Но, этому надо научиться.

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