Как лучше всего зарабатывать

Ecodist1 Делитесь своим мнением !

Sergey1 Устройся на работу:)

bdfy_uyy ПОЙДИ НА ЗОВОД

Anon1658972702 Найти работу

Danikc228 ИДИ НА ЗАВОД

Quennium Для начала да, завод

Donbudator Сначала выполняй квесты. Квестов хватит, чтобы прокачатся где-то на 7-8 уровень персонажа. Дальше можешь пойти на работу фермером. Когда достигнешь 10 уровня персонажа, то иди на дальнобойщика. Когда у твоего персонажа будет 13 уровень, то иди на эвакуаторщика. Когда будет 18 уровень то лучше всего пойти на работу "Инкассатор". Как по мне это лучшая работа на проекте.

Warbrix найти работу

@aid210883 :ok_hand::thumbsup::heart_eyes_cat:

Null_179 Для начала на завод а потом по желанию

saltaformajo Привет! Сначала квесты. Они прокачают где-то на 7-8 уровень твоего персонажа. Дальше можешь пойти на работу фермера. Как получишь 10 уровень, то иди на работу дальнобойщика. Когда у тебя будет уровень 13, то иди на работу эвакуаторщика. После этого как достигнешь 18 уровень будет , то лучше всего пойти на работу "Инкассатор". Эта работа за 1 час на первой компании дает от 60.000 до 105.000, на второй компании от 80.000 до 120.000, на третьей компании от 130.000 до 150.000. (если будет бафф х2 денег на работе, то сможешь за час сделать 600-800 тысяч). Удачи с заработками!

saltaformajo❤

Anon1660328922 Устройся на работу.

Anon1673337627 пасти гусей:)

Anon1673337627 пасти гусей:)

Ferguson001 встать на админку и быть рабом