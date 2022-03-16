Как лучше всего зарабатывать

Сначала выполняй квесты. Квестов хватит, чтобы прокачатся где-то на 7-8 уровень персонажа. Дальше можешь пойти на работу фермером. Когда достигнешь 10 уровня персонажа, то иди на дальнобойщика. Когда у твоего персонажа будет 13 уровень, то иди на эвакуаторщика. Когда будет 18 уровень то лучше всего пойти на работу "Инкассатор". Как по мне это лучшая работа на проекте.
:ok_hand::thumbsup::heart_eyes_cat:
Для начала на завод а потом по желанию
Привет! Сначала квесты. Они прокачают где-то на 7-8 уровень твоего персонажа. Дальше можешь пойти на работу фермера. Как получишь 10 уровень, то иди на работу дальнобойщика. Когда у тебя будет уровень 13, то иди на работу эвакуаторщика. После этого как достигнешь 18 уровень будет , то лучше всего пойти на работу "Инкассатор". Эта работа за 1 час на первой компании дает от 60.000 до 105.000, на второй компании от 80.000 до 120.000, на третьей компании от 130.000 до 150.000. (если будет бафф х2 денег на работе, то сможешь за час сделать 600-800 тысяч). Удачи с заработками!
saltaformajo❤
встать на админку и быть рабом
1) :pushpin: Сначала заработай первые деньги на обычных работах.
2) :pushpin:Потом стань барыгой и начни всё перепродавать - всё что можно купить и потом продать в игре... Это самый эффективный способ поднять денег. Но, этому надо научиться.