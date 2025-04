Adastreia

No witam, Z racji tego, że community Aion EU trochę się zwiększa, a także na Gamehag już powstaje pewna grupa osób, postanowiłem stworzyć krótki poradnik, na bazie własnego doświadczenia, jak rozpocząć grę :> Pierwszą i chyba najważniejszą rzeczą jest wybór serwera, frakcji i klasy. Opiszę pokrótce wszystko. Chyba wiadomym jest, że jeśli mamy nasz polski server - Barus - to będzie pisać obok niego (PL), myślę że z tym nie będzie problemu :> Frakcje są dwie: - Elyos - dumni mieszkańcy świetlanej części Atreii. Są biali, więc dużo osób uważa ich za tych dobrych. Community Elyoskiego Barusa to osoby w raczej młodym wieku, choć są tu też starzy wyjadacze i weterani. Elyosów jest zdecydowanie więcej, ale moim zdaniem mają troszkę mniejsze zgranie, jeśli chodzi o nasz server. Jednak ostatnio Vamo (elyoski commander) ładnie poprowadził siege (bitwy o twierdze w otchłani) i cała mapka była zielona :> - Asmodian - ci czarni, więc wielu ludzi uważa ich za tych złych. Osobiście jednak uważam, że to Asmodianie są tymi pokrzywdzonymi przez Elyosów, patrząc przez pryzmat kampanii. Jednak to tylko fabuła gry, nic więcej :> Sam jestem Asmo i zdecydowanie lepiej gra mi się tutaj, community Asmodiańskiego Barusa to głownie ludzie 18+, jednak nic nie jest regułą i młodsi gracze też występują po tej stronie ;> W mojej opinii jest tutaj lepsze zgranie, mniejszy chaos. Możliwe, że przez to, że jest nas mniej ^^ No, to skoro wybrałeś/aś frakcję, czeka cię wybór i utworzenie postaci. Mamy 6 klas: wojownik, zwiadowca, mag, kapłan, inżynier i artysta. Po osiągnięciu 10lvl (co nie jest trudne) wybieramy jedną z dwóch dróg: Wojownik może zostać: - Gladiatorem - duży potencjał walki w zwarciu, wybijanie dużej ilości przeciwników na raz, potocznie zwany też młynem :> - Templariuszem - duży potencjał walki w pvp 1v1 i utrzymanie swojej grupy w mass pvp. Moja główna postać to właśnie templar ;> Zwiadowca może zostać: - Asasynem - jedna z najtrudniejszych klas w grze (jeśli nie najtrudniejsza), jednak gdy się umie nią grać, ma on duży potencjał w zadawaniu obrażeń w pve, jak i pvp - Łowcą (Rangerem) - klasa do walki na dystans, używa łuku, podobnie jak asasyn nie jest to postać łatwa do ogarnięcia, jednak też ma ogromny potencjał Mag może zostać: - Czarodziejem (Sorcererem) - klasa magiczna, jak sama nazwa wskazuje, łatwy początek gry, zadaje duże obrażenia, jednak jest to klasa trudna w pvp (na dzisiejszy poziom graczy) - Zaklinaczem (Spiritmasterem) - różni się on zupełnie od sorca, jego głównym atutem jest posiadanie ducha, który go wspomaga w każdej sytuacji. Jest to również jedna z trudniejszych klas, jednak dobry SM jest na wagę złota, posiada mnóstwo przeszkadzajek :v Kapłan może zostać: - Klerykiem - klasa lecząca, podstawa w grupie na jakiejkolwiek instancji (inaczej: dungeon), jednak po zrobieniu setu pod dps (damage per second) również osiąga duży potencjał zadawania obrażeń. Jest to klasa magiczna - Kantorem (Chanterem) - również jest klasa lecząca, jednak występuje głównie jako pomoc do leczenia, nie jego główny healer. Posiada dużą ilość buffów, bardzo pomocnych w grze. Jest to klasa fizyczna Inżynier może zostać: - Strzelcem (Gunnerem) - postać zadawająca obrażenia magiczne, używa dwóch pistoletów i armaty eterowej, posiada spory potencjał w pvp, jest to jednak postać krucha, ma kilka przeszkadzajek, a jego głównym atutem jest możliwość poruszania się podczas używania skilli - Etertechem (pot. Tech) - również postać magiczna. Używa klucza eterowego, który pozwala na przywołanie mecha, w którym nasza postać siedzi. Jest to klasa najmniej popularna, jednak jest stosunkowo łatwa i również posiada duży potencjał Artysta może zostać tylko i wyłącznie bardem. Zdecydowanie najłatwiejsza postać w grze, potrafi się leczyć, przywracać manę i robić dobry dps. Idealna jest dla początkującego gracza, na naszym polskim Barusie mamy ich bardzo dużo. No, to jak już wybraliśmy klasę, czas na expienie. Na dziś najwyższy level to 75, jednak żeby go wbić potrzeba dużo pracy. Level, od którego zaczyna się prawdziwa gra, to 65, a w zasadzie 66. Jak wbić level? 1. Kampania, czyli questy oznaczone złotą (lub żółtą) strzałką, dają całkiem dużo expa 2. Questy oznaczone ciemnoniebieską strzałką również opłaca się robić, gry na obecną chwilę nie mamy kampanii 3. Robienie instancji to podstawa, dają bardzo dużo expa, zwłaszcza na wyższych levelach są one konieczne. Jak ogarnąć grę? W Aionie mamy legiony (nie gildie). Warto do jednego z takich legionów dołączyć, by lepsi, bardziej doświadczeni gracze podpowiedzieli nam, co i jak. I najważniejsze - NIE ZNIECHĘCAĆ SIĘ. Wbijanie levela 65/66 jest bardzo monotonne i może się szybko znudzić. Jednak znalezienie ekipy i gra po osiągnięciu tego levela bardzo pomaga we wciągnięciu się do gry ;> Powodzenia!