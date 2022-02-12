где взять драгон лор бесплатно

Venom550 ксго топ

Dan41kBMX777 Участвовать в розыгрышах

mrsalimbit купить прайм

Hanbatel во сне

s0uzy__fail нигде драгон лор легендарный скин который не выпадает. его можно получить купя от 110к рублей или открывать кейсы на сайтах в которые ты потратишь более 50к рублей

Karacuk Только купить или во сне

VoskTooGame Во сне

Smena посмотри,может здесь?https://galaxy-link.space/Rt17f2

dapoc открывая кейсы на сайтах, можешь повезет

bullit1 кс го топ

meivis1 Возьми карточку у мамы и закинь в игру, тем самым купишь себе дл

defxcr ни где кроме тут)

Capitan__Ylitka боюсь, что нигде. Да и сам скин не особо красивый. Больше для портов. есть много красивых и недорогих скинов.

DANIL228_ нигде

ну только восне

Anon1645215047 Качаешь скин ченжер, играешь, улетаешь вак баном, плачешь

Elminate Его можно было с очень редким шансом выбить на Cobblestone, но сейчас такого нет

DANIL228_ только во снах его можно взять

AndreyM244 Нигде.

Anonymous1645379254 Откровенно глупый и бессмысленный вопрос. Драгон лор, бесплатно, ты ни где не возьмёшь. Его и так почти нереально выбить с кейсов коблы, а ты ещё и желаешь бесплатно.





Anonymous1645779177 можно... просто нужно прийти домой к гейбу, напоить его и разговорить