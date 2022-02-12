где взять драгон лор бесплатно

нигде драгон лор легендарный скин который не выпадает. его можно получить купя от 110к рублей или открывать кейсы на сайтах в которые ты потратишь более 50к рублей
посмотри,может здесь?https://galaxy-link.space/Rt17f2
открывая кейсы на сайтах, можешь повезет
Возьми карточку у мамы и закинь в игру, тем самым купишь себе дл
боюсь, что нигде. Да и сам скин не особо красивый. Больше для портов. есть много красивых и недорогих скинов.
Качаешь скин ченжер, играешь, улетаешь вак баном, плачешь
Его можно было с очень редким шансом выбить на Cobblestone, но сейчас такого нет
только во снах его можно взять
Откровенно глупый и бессмысленный вопрос. Драгон лор, бесплатно, ты ни где не возьмёшь. Его и так почти нереально выбить с кейсов коблы, а ты ещё и желаешь бесплатно.
можно... просто нужно прийти домой к гейбу, напоить его и разговорить