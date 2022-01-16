здесь реально можно вывести робуксы?

можно ли здесь вывести робуксы?
я думаю что роблокс ето класная игра про лего персонажей где есть мини игрв и другое
Да, вроде дают ключ который надо ввести
Да, можно, вывел уже 914 робаксов
Ну да уже хочу попробивать
да можно толко с 3 уровня
ну вопше да но в роблокс ерх есть квест на этот сайт по типу заработай 250 монеток но в роблокс ерх я уже вывела 20 рб росказать какк
да я тоже выводил 1 робукс из кейса робуксов
спасибо тем кто отвечает, теперь знаю что не зря трачу своё время)
Как можно быстро нафармить кристаллы для обмена валюты, а то играя в мини игры почти ничего не получаешь…
:):):):):):):):):):):):):):)
Да тут можно только камни трудно зарабатывать
Жа я около 200 тут донатила