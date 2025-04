jak sobie radzic z noobami

Szulcik1337 mam pytanie czy jest jakis sposob zeby sobie poradzic z trolami nobami flamerami i innymi graczami tego typu

Falszywekpl Zastaw pułapkę

Szulcik1337 szkoda że to nie jest takie proste ...

miałem serie do golda w poprzednim sezonie 2 wygrane i 2 przegrane byly ale musial sie ktos znalesc co gre psuje...

Kirenka Nie ma żadnego sposobu na poradzenie sobie z noobami

MONKEI stań się lepszy i ich wykieruj ^^

Szulcik1337 ta garen ci nafeeduje volibeara i wez go zabij dravenem ...

Allado da sie wykierowac noobka ale musisz miec skilla gorzej jak trafisz troll team

DragonRiderII Na troll'a nie reaguj może mu się znudzi, noobom pomagasz (ganki, presja na ich linie itp.) nawet jak grasz na bocie lub topie, flamer będzie rzucał w ciebie wyzwiskami, miej go w d... i tyle

FullonMorning Noob - Nie ma takiego słowa "noob". Może typ ma zły dzień? i słabo gra? Nie lubię obrażać graczy za to, na co nawet nie mają wpływu. Powiedz mu poprostu by grał defensywnie, i tyle.





FullonMorning Troll - Troll jak troll, nic nie poradzisz. Skutkiem takich zachowań są jego problemy. Zawsze można temu zapobiec.

FullonMorning Flamer - To tylko płaczące dziecko, gdy umrze, winę zwala na junglera, co w wielu przypadkach kończy się przegranym meczem. Miej go gdzieś lub w każdej chwili możesz go zmute'ować.

DragonRiderII Graj defensywnie..... serio ? Rozumiem zły dzień i wgl bo sam tak czasem mam, ale spróbuj sobie pograć kledem, Xinem albo Gnarem defensywnie

DragonRiderII Zgadzam się jeśli chodzi o flame, co do trolla średnio się da zapobiec, ale ogólnie chodzi o to żeby skupić sięna reszcie teamu, olewać gościa (nie odpisuj mu często to prowokacja), a może nawet...

DragonRiderII ... jego głupota stworzy dla was ciekawe sytuacje (np.: uda się go użyć jako przynęty)

Szulcik1337 masakra z takimi :(

wojo7777777 wyjść z bronzu :P

braveworm Nie ma sposobu na nich i wyjście z żadnej ligi ci nie pomoże. Ja gram w diamencie i jak byłem we wszystkich ligach, to w diamencie trolli jest najwięcej. To jest po prostu urok tej gry.

Angela303 Ludźmi łatwo manipulować, najlepiej będzie jak po prostu trollom wyjaśnisz, że ich tok rozumowania jest bez sensu, a ich zachowanie dziecinne. Flame'erów po prostu wymute'uj (nie wiem jak się to pisze