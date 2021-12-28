Roblox шедевр, или распиаренное Г?
Ни шедевр,но не г.Оценить просто так нельзя.Есть хорошие игры и интересные,но есть и скучные.Тебе самому решать:)
Я с тобой согласен Luoksi ;)
Нет, роблокс это крутая игра
Рроооблооккс. Ээто. Шеддеввеерр
Рроооблооккс. Ээто. Шеддеввеерр
ну роблокс и не шедевр и не г потому что: там есть и плохие режимы и хорошие
очень полезная информацыя
А роблокс разве распиаренный?
неплохая игра с множеством режимов и миллионами пользователей
игра топчик и играю ждаже сейчас
Советую вам тоже поиграть.
Роблокс- игра всего моего детства!