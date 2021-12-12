Как отправить на проверку

Когда я хочу прислать скриншот, пишет: "Обнови станицу и попробуй еще раз.", я обновляю страницу, пробую, и опять все по кругу. Что делать?
Проблема решилась, надо было просто скачать это изображение, извиняюсь.
Куда нужно его отправлять?
С какого устройства надо тебе?
@_mykola_ , можно как через приложение, так и через сайт
Отправляйте через сайт в браузере там где написаны задания нажимаете и прикрепляете
С телефона нужно сначала сделать скрин, а потом скачать его (можно через любое приложение, или сайт), а потом отправить
надо пройти 10 уровень чего??