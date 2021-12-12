Как отправить на проверку

lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem8
Atia
Atia
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Tecna23
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Ява Моки
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Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem2,128
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
Gem8
Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Rain

Gem299

novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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Как отправить на проверку

Jurikatik avatar

Jurikatik

December 12, 2021 at 04:43 PM

Когда я хочу прислать скриншот, пишет: "Обнови станицу и попробуй еще раз.", я обновляю страницу, пробую, и опять все по кругу. Что делать?
Jurikatik avatar

Jurikatik

December 12, 2021 at 05:21 PM

Проблема решилась, надо было просто скачать это изображение, извиняюсь.
Anon1632305331 avatar

Anon1632305331

December 18, 2021 at 08:57 PM

Куда нужно его отправлять?

Jurikatik avatar

Jurikatik

December 18, 2021 at 10:14 PM

С какого устройства надо тебе?
_mykola_ avatar

_mykola_

December 19, 2021 at 11:28 AM

а отправлять через што
Jurikatik avatar

Jurikatik

December 19, 2021 at 05:41 PM

@_mykola_ , можно как через приложение, так и через сайт
Anonymous1635970675 avatar

Anonymous1635970675

December 21, 2021 at 11:27 PM

чё вы несёте
slava_5556 avatar

slava_5556

December 26, 2021 at 07:07 PM

Отправляйте через сайт в браузере там где написаны задания нажимаете и прикрепляете
Kapany3uk12 avatar

Kapany3uk12

January 7, 2022 at 05:49 PM

размер скрина большой!

super_som__ avatar

super_som__

January 9, 2022 at 03:10 PM

куад и как отпровлять
Jurikatik avatar

Jurikatik

January 15, 2022 at 11:02 PM

С телефона нужно сначала сделать скрин, а потом скачать его (можно через любое приложение, или сайт), а потом отправить
ctree avatar

ctree

March 6, 2022 at 03:19 PM

надо пройти 10 уровень чего??

vernuk543 avatar

vernuk543

March 8, 2022 at 01:27 AM

а куда вілправляти скрін

AntonPRO231 avatar

AntonPRO231

May 30, 2022 at 12:43 AM

как получить 10 уровень?

Dan_Chic_ avatar

Dan_Chic_

July 15, 2022 at 10:36 PM

Игра не для всех)))
kamyna avatar

kamyna

August 29, 2022 at 11:12 AM

Как отправить скрин

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