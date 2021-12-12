Как отправить на проверку

Jurikatik Когда я хочу прислать скриншот, пишет: "Обнови станицу и попробуй еще раз.", я обновляю страницу, пробую, и опять все по кругу. Что делать?

Jurikatik Проблема решилась, надо было просто скачать это изображение, извиняюсь.

Anon1632305331 Куда нужно его отправлять?





Jurikatik С какого устройства надо тебе?

_mykola_ а отправлять через што

Jurikatik @_mykola_ , можно как через приложение, так и через сайт

Anonymous1635970675 чё вы несёте

slava_5556 Отправляйте через сайт в браузере там где написаны задания нажимаете и прикрепляете

Kapany3uk12 размер скрина большой!





super_som__ куад и как отпровлять

Jurikatik С телефона нужно сначала сделать скрин, а потом скачать его (можно через любое приложение, или сайт), а потом отправить

ctree надо пройти 10 уровень чего??





vernuk543 а куда вілправляти скрін





AntonPRO231 как получить 10 уровень?





Dan_Chic_ Игра не для всех)))

