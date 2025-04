Wyjaśnienie problemu z rejestracją, gamehag.

Kowal35576

Ok, zacznijmy od powodu wyświetlania się całego tego powiadomienia, gdy chcemy wykonać zadanie - ,,Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji o twojej rejestracji. Musisz założyć nowe konto w grze przez naszą stronę." Problem wyświetla się tylko tym, którzy wykonali już zadania w World of Tanks, nieprawdaż? To dlatego, że te dwie gry - World of Tanks i World of Warships używają tego samego serwisu - Wargaming.net. Każdy użytkownik internetu chyba wie, że na jeden e-mail nie można założyć dwóch kont. Odnosi się to także do Wargaming.netu - jeżeli ktoś zarejestrował się podczas robienia zadań w World of Tanks nie może założyć drugiego konta na tym samym e-mailu. Tutaj właśnie pytam administratorów GAMEHAG - da się to jakoś poprawić i rozwiązać ten problem, może rejestrację sprawdzać ręcznie?