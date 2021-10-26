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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconab4ddon: 🐸
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novice rank iconpkeydrop876543: hey
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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
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Эмка или Калаш

Just_Fim avatar

Just_Fim

October 26, 2021 at 08:45 PM

Лично в каждом случае своё , но в среднем что по-вашему мнению лучше ?
saintlylier avatar

saintlylier

November 22, 2021 at 06:26 PM

Калаш , так как урон намного выше чем у Эмки.
Однако разброс Калашникова значительно больше чем у Эмки, но если постараться, то можно научиться управлять им.
В общем и целом - Калаш.
ganHF avatar

ganHF

November 22, 2021 at 06:35 PM

Калаш , так как урон намного выше чем у Эмки.
Однако разброс Калашникова значительно больше чем у Эмки, но если постараться, то можно научиться управлять им.
В общем и целом - Калаш.
7slerny avatar

7slerny

November 26, 2021 at 11:35 PM

эмка, т.к. разброс норм
fjj_vslkc avatar

fjj_vslkc

December 7, 2021 at 01:31 AM

Смотря какие обвесы но эмка скорее всего лучше
Anon1638777526 avatar

Anon1638777526

December 7, 2021 at 02:18 AM

сто проц эмка
Fleks2008 avatar

Fleks2008

December 9, 2021 at 06:56 PM

такое сибе игра чесно ябі много оружіей добавил
Anon1638986351 avatar

Anon1638986351

December 26, 2021 at 08:42 PM

Калаш думаю круче
Bumbarin098 avatar

Bumbarin098

December 27, 2021 at 12:48 PM

ммм онос )))
DETALISS avatar

DETALISS

December 27, 2021 at 04:00 PM

калаш мне с ним удобнее играть

skravchen avatar

skravchen

January 3, 2022 at 03:27 PM

ЭМ-ка имеет меньшую отдачу и большую прицельную способность. Калаш пробивает рельсу, даже игровую =)
mag2562 avatar

mag2562

January 5, 2022 at 06:58 PM

калаш
FAzzy666 avatar

FAzzy666

January 5, 2022 at 11:36 PM

КАЛАШ НОРМ !!
Mifloks avatar

Mifloks

January 14, 2022 at 09:55 AM

В правильных руках и ак и мка топ
Deskami avatar

Deskami

January 14, 2022 at 09:48 PM

I believe in AK-47 Supremacy
v0lt avatar

v0lt

January 16, 2022 at 09:23 PM

Как кому
din04 avatar

din04

January 18, 2022 at 10:39 PM

На эмке полегче зажимать
Anonymous1605792193 avatar

Anonymous1605792193

January 19, 2022 at 02:19 AM

Донєшно що калаш , калаш вещ
Anon1642401812 avatar

Anon1642401812

January 19, 2022 at 10:01 AM

M416 лучше брать
Kirill_Evtushenko avatar

Kirill_Evtushenko

January 19, 2022 at 11:21 PM

М416 хорошо с зажима попадает
cake_ful avatar

cake_ful

January 27, 2022 at 12:36 AM

калаш


ernazarek avatar

ernazarek

February 5, 2022 at 09:30 PM

эмка брат
Osified avatar

Osified

February 6, 2022 at 03:12 AM

М16 хороша
Leed_xD avatar

Leed_xD

February 11, 2022 at 02:58 AM

m416, лично я беру в первый слот оружие 5.56 во второй 7.62(если есть возможность снайперская винтовка)
gtymeyp_4_0_8 avatar

gtymeyp_4_0_8

February 12, 2022 at 04:07 PM

Емка лучше калаша
ScamThor avatar

ScamThor

February 12, 2022 at 05:18 PM

M416 лучше брать

Vadim4ka avatar

Vadim4ka

February 15, 2022 at 04:57 PM

калаш
Vadim4ka avatar

Vadim4ka

February 15, 2022 at 04:57 PM

калаш .
Vadim4ka avatar

Vadim4ka

February 15, 2022 at 04:57 PM

калаш .
Vadim4ka avatar

Vadim4ka

February 15, 2022 at 04:57 PM

Калаш.
Vadim4ka avatar

Vadim4ka

February 15, 2022 at 04:57 PM

Калаш лучше.
Vadim4ka avatar

Vadim4ka

February 15, 2022 at 04:58 PM

калаш топ

Karacuk avatar

Karacuk

February 16, 2022 at 12:44 PM

Крутая игра
Anon1644774258 avatar

Anon1644774258

February 16, 2022 at 01:17 PM

эмка конешно
defxcr avatar

defxcr

February 16, 2022 at 05:56 PM

кому как
p_r_i_z_r_a_k avatar

p_r_i_z_r_a_k

February 16, 2022 at 07:48 PM

калаш круче мне кажется

p_r_i_z_r_a_k avatar

p_r_i_z_r_a_k

February 16, 2022 at 07:49 PM

калаш топ, как по мне
sharky622 avatar

sharky622

February 17, 2022 at 12:59 AM

Калаш лучше
banan61 avatar

banan61

February 18, 2022 at 12:25 PM

симпил димпил попит сквиш
banan61 avatar

banan61

February 18, 2022 at 12:25 PM

калаш
12

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