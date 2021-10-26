Эмка или Калаш

Лично в каждом случае своё , но в среднем что по-вашему мнению лучше ?
Калаш , так как урон намного выше чем у Эмки.
Однако разброс Калашникова значительно больше чем у Эмки, но если постараться, то можно научиться управлять им.
В общем и целом - Калаш.
Калаш , так как урон намного выше чем у Эмки.
Однако разброс Калашникова значительно больше чем у Эмки, но если постараться, то можно научиться управлять им.
В общем и целом - Калаш.
Смотря какие обвесы но эмка скорее всего лучше
такое сибе игра чесно ябі много оружіей добавил
калаш мне с ним удобнее играть
ЭМ-ка имеет меньшую отдачу и большую прицельную способность. Калаш пробивает рельсу, даже игровую =)
В правильных руках и ак и мка топ
I believe in AK-47 Supremacy
Донєшно що калаш , калаш вещ
М416 хорошо с зажима попадает
m416, лично я беру в первый слот оружие 5.56 во второй 7.62(если есть возможность снайперская винтовка)
симпил димпил попит сквиш