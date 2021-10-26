Эмка или Калаш

Just_Fim Лично в каждом случае своё , но в среднем что по-вашему мнению лучше ?

saintlylier Калаш , так как урон намного выше чем у Эмки.

Однако разброс Калашникова значительно больше чем у Эмки, но если постараться, то можно научиться управлять им.

В общем и целом - Калаш.



ganHF Калаш , так как урон намного выше чем у Эмки.

Однако разброс Калашникова значительно больше чем у Эмки, но если постараться, то можно научиться управлять им.

В общем и целом - Калаш.

7slerny эмка, т.к. разброс норм

fjj_vslkc Смотря какие обвесы но эмка скорее всего лучше

Anon1638777526 сто проц эмка

Fleks2008 такое сибе игра чесно ябі много оружіей добавил

Anon1638986351 Калаш думаю круче

Bumbarin098 ммм онос )))

DETALISS калаш мне с ним удобнее играть





skravchen ЭМ-ка имеет меньшую отдачу и большую прицельную способность. Калаш пробивает рельсу, даже игровую =)

mag2562 калаш

FAzzy666 КАЛАШ НОРМ !!

Mifloks В правильных руках и ак и мка топ

Deskami I believe in AK-47 Supremacy

v0lt Как кому

din04 На эмке полегче зажимать

Anonymous1605792193 Донєшно що калаш , калаш вещ

Anon1642401812 M416 лучше брать



Kirill_Evtushenko М416 хорошо с зажима попадает

cake_ful калаш







ernazarek эмка брат

Osified М16 хороша

Leed_xD m416, лично я беру в первый слот оружие 5.56 во второй 7.62(если есть возможность снайперская винтовка)

gtymeyp_4_0_8 Емка лучше калаша

ScamThor M416 лучше брать





Vadim4ka калаш

Vadim4ka калаш .

Vadim4ka калаш .

Vadim4ka Калаш.

Vadim4ka Калаш лучше.

Vadim4ka калаш топ





Karacuk Крутая игра

Anon1644774258 эмка конешно

defxcr кому как

p_r_i_z_r_a_k калаш круче мне кажется





p_r_i_z_r_a_k калаш топ, как по мне

sharky622 Калаш лучше

banan61 симпил димпил попит сквиш