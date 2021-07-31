Что лучше? На телефон или на ПК?

kalegrafo Что лучше? НА телефон или на пк

twoflyzero На ПК конечно.

ostaptrushyk ПК лутче потомушто на телефоне удобно играть но нехватает скилла а на ПК сел сибе удобно и розносиш всех

iz1am думаю на телефоне лучше

Artymfill007 на пк аднозначно





Mills12 на компе в разы лучше

snickers13 На пк конечно же.

PeepLil на пк и на телефоне и тат и так норм

b1stz мне на пк больше нрав

proivan334 на телефоне лучше

urka1337228 смотря чего у тебя нету, если нету телефона то пк и наоборот

ShadowFury15Q На пки более удобнее





Fookun2 говно игра но но но это мое мнения как вам я незнаю

kapitowka смотря чего у тебя нету, если нету телефона то пк и наоборот

marroko НЕ ГДЕ





Vrog Как по мне то на пк

mark_ugreninov Мне лично нравится на телефоне играть

csfail_ggdropwin_mrakskarim По моему мнению лучше играть на телефоне Ане на пк потомучто на телефоне прикольно играть

POCKOM666 если играть и вникать в атмосферу PUBG то играть на пк, и на хорошем пк, чтобы тебе было удобно и атомсферно)

ddchill Если ты можешь и на ПК и на телефоне, то лучше на ПК, но если нет денег, то тогда на телефоне.

_mister пк





PremoSan212 На ПК лутше

333Tayga333 На трубе играй и не парься=)

denis_genkyl на пк гемлей лучше на много

vbjnnkmmbbinbi на пк лучше и удобней

Lekvid_BoOM кому как удобно

Fartoviy672777 на телефоне онлайна больше

Sergey12341234GH4 На пк





Fartoviy672777 на пк он платный и +онлайна мало

nessbounty на телефоне лучше

Yevgen38 на телефоне

Sappi + на пк удобнее но на мобилке можно с лёгкостью перенести

oleg_oleg6 привет всем

htr БАТЛ РОЯЛЬ





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Artem3648r Как бы факты





mikhailo_nircev ПК Версия PUBG является официальной и более лучше в некоторых аспектах чем на мобиле.

Во первых мобильная версия даже не от разработчиков PUBG, а от каких-то азиатов и она неудобная!

Но ПК версия платная, а мобильная бесплатная - ваш выбор это ваш выбор, я в него не влезаю.

Dimon4ik_35rus на ПК удобнее и графика лучше по этому пк

Anon1636912315 ку всем



