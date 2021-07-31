Что лучше? НА телефон или на пк
ПК лутче потомушто на телефоне удобно играть но нехватает скилла а на ПК сел сибе удобно и розносиш всех
на пк и на телефоне и тат и так норм
смотря чего у тебя нету, если нету телефона то пк и наоборот
говно игра но но но это мое мнения как вам я незнаю
смотря чего у тебя нету, если нету телефона то пк и наоборот
Мне лично нравится на телефоне играть
По моему мнению лучше играть на телефоне Ане на пк потомучто на телефоне прикольно играть
если играть и вникать в атмосферу PUBG то играть на пк, и на хорошем пк, чтобы тебе было удобно и атомсферно)
Если ты можешь и на ПК и на телефоне, то лучше на ПК, но если нет денег, то тогда на телефоне.
На трубе играй и не парься=)
на пк гемлей лучше на много
на телефоне онлайна больше
на пк он платный и +онлайна мало
+ на пк удобнее но на мобилке можно с лёгкостью перенести
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ПК Версия PUBG является официальной и более лучше в некоторых аспектах чем на мобиле.
Во первых мобильная версия даже не от разработчиков PUBG, а от каких-то азиатов и она неудобная!
Но ПК версия платная, а мобильная бесплатная - ваш выбор это ваш выбор, я в него не влезаю.
на ПК удобнее и графика лучше по этому пк