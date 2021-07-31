Что лучше? На телефон или на ПК?

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Rain

Gem168

novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
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Что лучше? На телефон или на ПК?

kalegrafo avatar

kalegrafo

July 31, 2021 at 01:32 PM

Что лучше? НА телефон или на пк
twoflyzero avatar

twoflyzero

July 31, 2021 at 01:38 PM

На ПК конечно.
ostaptrushyk avatar

ostaptrushyk

July 31, 2021 at 03:49 PM

ПК лутче потомушто на телефоне удобно играть но нехватает скилла а на ПК сел сибе удобно и розносиш всех
iz1am avatar

iz1am

July 31, 2021 at 04:58 PM

думаю на телефоне лучше
Artymfill007 avatar

Artymfill007

August 1, 2021 at 11:16 AM

на пк аднозначно

Mills12 avatar

Mills12

August 2, 2021 at 01:17 AM

на компе в разы лучше
snickers13 avatar

snickers13

August 2, 2021 at 08:35 AM

На пк конечно же.
PeepLil avatar

PeepLil

August 2, 2021 at 01:46 PM

на пк и на телефоне и тат и так норм
b1stz avatar

b1stz

August 2, 2021 at 02:01 PM

мне на пк больше нрав
proivan334 avatar

proivan334

August 10, 2021 at 12:15 PM

на телефоне лучше
urka1337228 avatar

urka1337228

August 10, 2021 at 12:34 PM

смотря чего у тебя нету, если нету телефона то пк и наоборот
ShadowFury15Q avatar

ShadowFury15Q

August 20, 2021 at 05:37 PM

На пки более удобнее

Fookun2 avatar

Fookun2

August 21, 2021 at 01:47 PM

говно игра но но но это мое мнения как вам я незнаю
kapitowka avatar

kapitowka

August 21, 2021 at 10:42 PM

смотря чего у тебя нету, если нету телефона то пк и наоборот
marroko avatar

marroko

August 23, 2021 at 04:12 PM

НЕ ГДЕ

Vrog avatar

Vrog

August 23, 2021 at 04:16 PM

Как по мне то на пк
mark_ugreninov avatar

mark_ugreninov

August 25, 2021 at 04:30 AM

Мне лично нравится на телефоне играть
csfail_ggdropwin_mrakskarim avatar

csfail_ggdropwin_mrakskarim

August 25, 2021 at 12:25 PM

По моему мнению лучше играть на телефоне Ане на пк потомучто на телефоне прикольно играть
POCKOM666 avatar

POCKOM666

August 27, 2021 at 12:55 AM

если играть и вникать в атмосферу PUBG то играть на пк, и на хорошем пк, чтобы тебе было удобно и атомсферно)
ddchill avatar

ddchill

August 27, 2021 at 02:02 PM

Если ты можешь и на ПК и на телефоне, то лучше на ПК, но если нет денег, то тогда на телефоне.
_mister avatar

_mister

August 27, 2021 at 02:06 PM

пк

PremoSan212 avatar

PremoSan212

August 28, 2021 at 09:52 AM

На ПК лутше
333Tayga333 avatar

333Tayga333

August 31, 2021 at 01:24 PM

На трубе играй и не парься=)
denis_genkyl avatar

denis_genkyl

September 3, 2021 at 11:34 PM

на пк гемлей лучше на много
vbjnnkmmbbinbi avatar

vbjnnkmmbbinbi

October 20, 2021 at 03:32 PM

на пк лучше и удобней
Lekvid_BoOM avatar

Lekvid_BoOM

October 29, 2021 at 11:57 PM

кому как удобно
Fartoviy672777 avatar

Fartoviy672777

October 30, 2021 at 04:28 AM

на телефоне онлайна больше
Sergey12341234GH4 avatar

Sergey12341234GH4

November 2, 2021 at 10:00 PM

На пк

Fartoviy672777 avatar

Fartoviy672777

November 3, 2021 at 08:36 PM

на пк он платный и +онлайна мало
nessbounty avatar

nessbounty

November 3, 2021 at 09:47 PM

на телефоне лучше
Yevgen38 avatar

Yevgen38

November 3, 2021 at 10:37 PM

на телефоне
Sappi avatar

Sappi

November 3, 2021 at 11:47 PM

+ на пк удобнее но на мобилке можно с лёгкостью перенести
oleg_oleg6 avatar

oleg_oleg6

November 4, 2021 at 01:11 AM

привет всем
htr avatar

htr

November 4, 2021 at 02:01 AM

БАТЛ РОЯЛЬ

zewzus1 avatar

zewzus1

November 4, 2021 at 02:19 PM

ыушшщ з шщз з шзщ шщз цоцшщ цщ кц зща укщао ащцоадоущо о щуц оц цкщш оц щ щцо щ оцу ощ
Artem3648r avatar

Artem3648r

November 15, 2021 at 09:39 AM

Как бы факты

mikhailo_nircev avatar

mikhailo_nircev

November 15, 2021 at 10:44 AM

ПК Версия PUBG является официальной и более лучше в некоторых аспектах чем на мобиле.
Во первых мобильная версия даже не от разработчиков PUBG, а от каких-то азиатов и она неудобная!
Но ПК версия платная, а мобильная бесплатная - ваш выбор это ваш выбор, я в него не влезаю.
Dimon4ik_35rus avatar

Dimon4ik_35rus

November 15, 2021 at 11:31 AM

на ПК удобнее и графика лучше по этому пк
Anon1636912315 avatar

Anon1636912315

November 15, 2021 at 12:36 PM

ку всем

TheLoser14 avatar

TheLoser14

November 16, 2021 at 04:34 PM

По моему на пк

12

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