Сколько донатили в роблокс?

а я зарабатывал на робломейл
щас тут зарабатываю и на других сатйах
Ноль играл ради удовольствия без доната.
я 0 донатил нада играть ради удовольствия
40 один раз родители разрешили
я донател 10000,1000,100,50,20,2 роблоксов
1100 донатил я вернул бы честно говоря
нисколько,но вещи за робуксы имеются))
с сайта 5 бобуксов :weary:
вообще не доначу, легко без этих бобуксов играть
несколько сам всё заработал робуксы в этом сайте
вообщем 1200 бобуксов:person_bowing:♀
вообще не доначу, легко без этих бобуксов играть
Ноль рублей я донатил в него????
несколько сам всё заработал робуксы в этом сайте
26 JULY 2021 09:17 2173
ну я не донатил, а зачем если это необязательно
я донател 1.000.000 роблоксов