Сколько донатили в роблокс?

superracer228 Я 60 робуксов

Anonymous1627061288 а я зарабатывал на робломейл

щас тут зарабатываю и на других сатйах

KostyaKH Ноль играл ради удовольствия без доната.

ceril я 0 донатил нада играть ради удовольствия

Polinaowkwk 40 один раз родители разрешили

laurek 400 и 80 и это все

DustTrustsansroblox я донател 10000,1000,100,50,20,2 роблоксов

slava_bebrou 1100 донатил я вернул бы честно говоря

Anonymous1613312816 0 в прямом смысле ноль

HedgehogYT 0, ноль, ZERO





Utralnadal 0 полный 0

Dinki5 нисколько,но вещи за робуксы имеются))

Mashamonkey с сайта 28

WOW228_444 с сайта 5 бобуксов :weary:

Andrey4k4 0

laurek 400,80,40

gweerg34 0 раз донатыв

Profinoob19 0 рлбцксов

moniuppss 0 bxhxbdbxbxbxb

lavash882 ну где-то 200

Matey055 вообще не доначу, легко без этих бобуксов играть

Feivor Ноль или Zero

berserk_2020 несколько сам всё заработал робуксы в этом сайте

yoshuto_suhiko вообщем 1200 бобуксов:person_bowing:♀

11112133123131243 вообще не доначу, легко без этих бобуксов играть

Teror22558 Ноль рублей я донатил в него????

ZimaZero несколько сам всё заработал робуксы в этом сайте



26 JULY 2021 09:17 2173







Gsdrds ну я не донатил, а зачем если это необязательно

FARNOND228 не разу

DustTrustsansroblox я донател 1.000.000 роблоксов

pasa4131 вообще я даначу 10000