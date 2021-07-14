Сколько стоит ваш скин в роблокс?

Фига за пару секунд ответил
☺
Нисколько...так как я не играю в Roblox:)
Ещё не вкладывал денег в роблокс
25 робуксов но я их на геймхаге заработал..
У меня есть вещи которых уже нет, а есть подаренные так что я хз сколько стоит мой скин.
вроде 75 но у меня есть несколько
21 робукс если что можете посмотреть мой акк название как у меня название этого акка
200 роблоксов может даже больше ну а так где премерно эта цифра
200 роблоксов ау ребята куда вы там все подевались то
Волосы -25
кофта 5
штаны 6
Ну а вещи в инвентаре я посчитаю тож
еще кофта 5
ещё одна 5
штаны 6
штаны 5
Мой скин стоит 2316 робуксов