Сколько стоит ваш скин в роблокс?

sasha2011000 Мой лично: 8 Робуксов

Utka2281337 Мой лично: 177 Робуксов

sasha2011000 Фига за пару секунд ответил

☺



Gameri842 Нисколько...так как я не играю в Roblox:)

sasha2011000 Так че ты тут делаешь





Super_384 мой 10 робуксов)

Super_384 мой 10 робуксов)

DERGG мой 0 темать

perdyniara мой 80 робуксов

sniperx94_aimwh мой 0 робуксов

000Sasha000 1420:^

SofiaMinecraft 0 робуксов ????????????

Wialix 250 робуксов

klaud1_1 Ещё не вкладывал денег в роблокс

niklav 25 робуксов но я их на геймхаге заработал..

TheMrKing 400 робуксов

proff_s 0 робуксов





aleksander0305 У меня есть вещи которых уже нет, а есть подаренные так что я хз сколько стоит мой скин.

Profinoob19 2 робукса

sniperx94_aimwh 0 роблусков

hzehnik Ни копейки

mrSheese755 56 роблокссов :)

whats_are_you где то ну 50 робуксов

Anonymous1626525701 Ноль, но он мемный

sniperx94_aimwh 0 роблусков

09091010 0 робуксов

Sanchas228 50 робуксов и более

Sanchas 50 робуксов и более

KyKy123666_ вроде 75 но у меня есть несколько

morlmof100000 21 робукс если что можете посмотреть мой акк название как у меня название этого акка

Ufypdogxoyxpyc 50 робуксов)

ArTeM4K161PRO 300 робаксов

Super_Cookie39 0 робаксов

ТТ

maria243450 10 робуксов и всё





maria243450 10 робуксов и всё





laurek 90 с чем то

Kir41203262 200 роблоксов может даже больше ну а так где премерно эта цифра

Kir41203262 200 роблоксов ау ребята куда вы там все подевались то

NASTA11LOVE11k Волосы -25

кофта 5

штаны 6

Ну а вещи в инвентаре я посчитаю тож

еще кофта 5

ещё одна 5

штаны 6

штаны 5





