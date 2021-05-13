на что вы потратили бы на 100 робуксов

эм ну я бы купил геймпасы и что нибудь в каталоге недорогое
SCP anomaly breach pack 1 и pack 2 я бы с радостью купил
Я бы купил шмот, но я уже понял, что это невыгодно и думаю купить вип
что то в tds типо как кастомные музыки у диджея
на одежду и игры люблю игрпать в роблокс моя любимая игрушечка очень хочу поппасть в мой любимый режим одетый в маййкла джордона
лутше вещи для аватара купитьв каталоге либо геймпассы щас нынче дорогие из нормальных
Я на скин на скин и на скин
на одежду и разнии вещи в играх
на вип в Farm World , Ikea и потом на одежду
Nada sperva kupit ix a potom potratit.
купила одежду для персонажа
Я б купила одежду в роблоксе
что-то стоящее за 5 робуксов,ибо же выбора одежды на 100 робуксов много
SCP anomaly breach pack 1 я бы купил выгодная штука
На аксессуары ,на не дорогие , и сделал бы подарок другу( Правдо их никто не даст , а если кто то даст мой ник DenHili
PrOdAl by account za 300 bucks
ты спрашиваешь это по приколу или думаешь на что тебе их потратить?