Zpub

Объясню сначала словами, после этого кину ссылки на картиночки



Кобра. (Красный фонарь под стволом, а так же тыл-задняя сторона)

Мурена. (Красные фонари по бокам, а так же тыл-задняя сторона . Проще говоря по бокам у неё есть сосочки, в которые нужно стрелять)

Шершень. (Зелёный экран под стволом)

Дикобраз (омг, просто кинь гранату внутри корпуса)



Картиночки

https://imgur.com/a/buVcZEz

Сорьки за плохое качество, что есть то есть



Источники: Форум wf