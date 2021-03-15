В этой теме вы увидите слабые места для быстрого уничтожения турелей на спецоперации "Вулкан".
Объясню сначала словами, после этого кину ссылки на картиночки
Кобра. (Красный фонарь под стволом, а так же тыл-задняя сторона)
Мурена. (Красные фонари по бокам, а так же тыл-задняя сторона . Проще говоря по бокам у неё есть сосочки, в которые нужно стрелять)
Шершень. (Зелёный экран под стволом)
Дикобраз (омг, просто кинь гранату внутри корпуса)
Картиночки
https://imgur.com/a/buVcZEz
Сорьки за плохое качество, что есть то есть
Источники: Форум wf