Создание персонажей в роблокс

minamet

Так первый персонаж !

Это Санс из игры Undertale

1)Нужно перекрасить аватар и белый

2)Нужно перейти по этой сылке и взять кофту

https://www.roblox.com/catalog/144076436/Grey-Striped-Shirt-with-Denim-Jacket

3)Нужно перейти по этой сылке и взять шорты

https://www.roblox.com/catalog/382537950/Jean-Shorts-with-White-Shoes

4)Перейти по этой сылке скачать изоброжение

https://www.mediafire.com/view/gphpo0... , после зайти и загрузить это изоброжение через T-Shirt

5)Надо взять по сылке лицо

https://www.roblox.com/catalog/7074764/Chill

6)Одеваем всё и предаваем любое тело !

Санс был сделан !



