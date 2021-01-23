Отзыв о piggy

Grom1659 Ваш отзыв насчёт этого плейса в роблокс

leviS_TT Мне нравится пигги, в ней есть свой сюжет, хоть она и сделана по типу гренни, но в ней есть своя история, которую довольно интересно проходить. Игра совмещает в себе мультфильм свинка Пеппа и Гренни .

1ber1 В своё время,когда выпускалась книга 1,мне нравилось следить за сюжетом и проходить карты с помощью разных фишек и багов,но сейчас Пигги не интересует так же,как и раньше

Это произошло из за того,что пока книга 2 находилась в разработке,то на Пигги мне уже стало как то все равно

maxbaca НУ НЕ ОЧЕНЬ МНЕ НЕ НРАВИТСЯ

Noobik_45 Нормальный режим, лушче всего играть с друзьями

peachesjim1995 Игра прикольная!!

margogo игра прикольная но я больше предпочитаю piggy intercityв ней поинтересней

ireallywantmorerobux такое себе, просто копия гренни которая была популярна

anticmeteor 1000000000из 10

lord_walker Когда режим стартовал , было круто

krostik842 Прикольный



nastyhaaa игра очень прикольная но жаль то что она платная

