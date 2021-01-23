Отзыв о piggy

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Andre Holbrook
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Gem546
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem44
robertbrown347
robertbrown347
Gem44
Rain

Gem145

novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
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Отзыв о piggy

Grom1659 avatar

Grom1659

January 23, 2021 at 11:53 PM

Ваш отзыв насчёт этого плейса в роблокс
leviS_TT avatar

leviS_TT

January 24, 2021 at 02:44 PM

Мне нравится пигги, в ней есть свой сюжет, хоть она и сделана по типу гренни, но в ней есть своя история, которую довольно интересно проходить. Игра совмещает в себе мультфильм свинка Пеппа и Гренни .
1ber1 avatar

1ber1

January 24, 2021 at 03:23 PM

В своё время,когда выпускалась книга 1,мне нравилось следить за сюжетом и проходить карты с помощью разных фишек и багов,но сейчас Пигги не интересует так же,как и раньше
Это произошло из за того,что пока книга 2 находилась в разработке,то на Пигги мне уже стало как то все равно
maxbaca avatar

maxbaca

January 24, 2021 at 03:28 PM

НУ НЕ ОЧЕНЬ МНЕ НЕ НРАВИТСЯ
Noobik_45 avatar

Noobik_45

January 24, 2021 at 05:08 PM

Нормальный режим, лушче всего играть с друзьями
peachesjim1995 avatar

peachesjim1995

January 24, 2021 at 05:15 PM

Игра прикольная!!
margogo avatar

margogo

January 24, 2021 at 05:31 PM

игра прикольная но я больше предпочитаю piggy intercityв ней поинтересней
ireallywantmorerobux avatar

ireallywantmorerobux

January 24, 2021 at 05:47 PM

такое себе, просто копия гренни которая была популярна
anticmeteor avatar

anticmeteor

January 24, 2021 at 06:09 PM

1000000000из 10
lord_walker avatar

lord_walker

January 24, 2021 at 07:00 PM

Когда режим стартовал , было круто
krostik842 avatar

krostik842

January 24, 2021 at 09:43 PM

Прикольный
nastyhaaa avatar

nastyhaaa

January 25, 2021 at 12:48 AM

игра очень прикольная но жаль то что она платная
Baklazhanchik avatar

Baklazhanchik

January 25, 2021 at 01:41 AM

Да мне она тоже понравилась, но если играть с друзьями а так нормально (((*-*))

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