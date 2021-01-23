Отзыв о piggy

Ваш отзыв насчёт этого плейса в роблокс
Мне нравится пигги, в ней есть свой сюжет, хоть она и сделана по типу гренни, но в ней есть своя история, которую довольно интересно проходить. Игра совмещает в себе мультфильм свинка Пеппа и Гренни .
В своё время,когда выпускалась книга 1,мне нравилось следить за сюжетом и проходить карты с помощью разных фишек и багов,но сейчас Пигги не интересует так же,как и раньше
Это произошло из за того,что пока книга 2 находилась в разработке,то на Пигги мне уже стало как то все равно
НУ НЕ ОЧЕНЬ МНЕ НЕ НРАВИТСЯ
Нормальный режим, лушче всего играть с друзьями
игра прикольная но я больше предпочитаю piggy intercityв ней поинтересней
такое себе, просто копия гренни которая была популярна
Когда режим стартовал , было круто
игра очень прикольная но жаль то что она платная
Да мне она тоже понравилась, но если играть с друзьями а так нормально (((*-*))