Оцените игру роблокс от 1 до 10

alexradio1 мое мнение 9 из 10

Exile_Star 10 из 10

lobster_na_korable наверно 9/10 потомучто там есть годные игры но часто задержка

islam20290 10/10 но сайт 7/10 он у меня снизил уровень!

Wit0h Ну наверное 8 из 10

_36866 8 из 10 скореие всего





Sofia_LOL133453 по самой игре 10/10 а по компьюти 4/10

Ogyrchik208 9 из 10



Ke_333 ну 8, плэйсы скатились

winted27934games Ставлю игре 7 поставил бы 10 если бы не читеры, они ведь как и в любой другой онлайн игре портят другим игрокам играть, вот в оффлайн играх пусть с читами играют.

winted27934games Ставлю игре 7 поставил бы 10 если бы не читеры, они ведь как и в любой другой онлайн игре портят другим игрокам играть, вот в оффлайн играх пусть с читами играют.

efuefuf 10/10

Mary_Amazing123 9 из 10

Nikita22226876855 100 из 10

katya_maximova 100000000 из 10

khdert123 10000:10 а если по десети то 10:10

lada56548 для меня 11/10

dezerteagle123 10/10

Hotva_omon 1000000000/10

AstFox 5/10

55CandyPanda5 ну норм 7

AnRikisji 10 одна из лучших платформ для игр

MinamiYeahItsMeTrue 8 из 10 и кста роблокс не игра, это платформа

osttop4ik 10/10 топ игра

osttop4ik топ игра очень крутая

osttop4ik я в нее уже 1 год или больше играю

osttop4ik у меня все друзя в роблокс играют и гаварят топ игра

osttop4ik мы с друзями каждий день заходим в роблокс и играим пару часов

osttop4ik топ игра мне очень нравитса там много режимов много скинов очень крутая игра щей бесплатная :)

nickname65464367 9 из 10 много багов

0olivkaa0 ну 9 из 10 поставлю.





sasananas228 10 из 10

Arturkasalihzyanov 100\80 игра норм

KUSS_KUSSICH 8/10 наверное



Wwabd1 10 из 10

9806554 10 из 10

nuvlad 10 из 10

Artemjdaj2 8/10 Вроде неплохо

ridikini2 8 из 10 (роблокс в последнее время офигел)