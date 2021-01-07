Оцените игру роблокс от 1 до 10

наверно 9/10 потомучто там есть годные игры но часто задержка
10/10 но сайт 7/10 он у меня снизил уровень!
по самой игре 10/10 а по компьюти 4/10
Ставлю игре 7 поставил бы 10 если бы не читеры, они ведь как и в любой другой онлайн игре портят другим игрокам играть, вот в оффлайн играх пусть с читами играют.
Ставлю игре 7 поставил бы 10 если бы не читеры, они ведь как и в любой другой онлайн игре портят другим игрокам играть, вот в оффлайн играх пусть с читами играют.
10000:10 а если по десети то 10:10
10 одна из лучших платформ для игр
8 из 10 и кста роблокс не игра, это платформа
я в нее уже 1 год или больше играю
у меня все друзя в роблокс играют и гаварят топ игра
мы с друзями каждий день заходим в роблокс и играим пару часов
топ игра мне очень нравитса там много режимов много скинов очень крутая игра щей бесплатная :)
8 из 10 (роблокс в последнее время офигел)