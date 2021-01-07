Оцените игру роблокс от 1 до 10

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Rain

Gem145

novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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47

0/160

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Оцените игру роблокс от 1 до 10

alexradio1 avatar

alexradio1

January 7, 2021 at 04:19 PM

мое мнение 9 из 10
Exile_Star avatar

Exile_Star

January 7, 2021 at 09:57 PM

10 из 10
lobster_na_korable avatar

lobster_na_korable

January 7, 2021 at 10:08 PM

наверно 9/10 потомучто там есть годные игры но часто задержка
islam20290 avatar

islam20290

January 7, 2021 at 11:50 PM

10/10 но сайт 7/10 он у меня снизил уровень!
Wit0h avatar

Wit0h

January 7, 2021 at 11:53 PM

Ну наверное 8 из 10
_36866 avatar

_36866

January 8, 2021 at 01:44 PM

8 из 10 скореие всего

Sofia_LOL133453 avatar

Sofia_LOL133453

January 8, 2021 at 01:46 PM

по самой игре 10/10 а по компьюти 4/10
Ogyrchik208 avatar

Ogyrchik208

January 8, 2021 at 04:44 PM

9 из 10
Ke_333 avatar

Ke_333

January 8, 2021 at 05:19 PM

ну 8, плэйсы скатились
winted27934games avatar

winted27934games

January 8, 2021 at 06:05 PM

Ставлю игре 7 поставил бы 10 если бы не читеры, они ведь как и в любой другой онлайн игре портят другим игрокам играть, вот в оффлайн играх пусть с читами играют.
winted27934games avatar

winted27934games

January 8, 2021 at 06:05 PM

Ставлю игре 7 поставил бы 10 если бы не читеры, они ведь как и в любой другой онлайн игре портят другим игрокам играть, вот в оффлайн играх пусть с читами играют.
efuefuf avatar

efuefuf

January 8, 2021 at 06:38 PM

10/10
Mary_Amazing123 avatar

Mary_Amazing123

January 8, 2021 at 07:15 PM

9 из 10
Nikita22226876855 avatar

Nikita22226876855

January 8, 2021 at 10:37 PM

100 из 10
katya_maximova avatar

katya_maximova

January 8, 2021 at 11:33 PM

100000000 из 10
khdert123 avatar

khdert123

January 9, 2021 at 09:01 AM

10000:10 а если по десети то 10:10
lada56548 avatar

lada56548

January 12, 2021 at 12:47 AM

для меня 11/10
dezerteagle123 avatar

dezerteagle123

January 12, 2021 at 01:38 PM

10/10
Hotva_omon avatar

Hotva_omon

January 12, 2021 at 02:19 PM

1000000000/10
AstFox avatar

AstFox

January 12, 2021 at 11:05 PM

5/10
55CandyPanda5 avatar

55CandyPanda5

January 12, 2021 at 11:30 PM

ну норм 7
AnRikisji avatar

AnRikisji

January 12, 2021 at 11:35 PM

10 одна из лучших платформ для игр
MinamiYeahItsMeTrue avatar

MinamiYeahItsMeTrue

January 12, 2021 at 11:40 PM

8 из 10 и кста роблокс не игра, это платформа
osttop4ik avatar

osttop4ik

January 12, 2021 at 11:42 PM

10/10 топ игра
osttop4ik avatar

osttop4ik

January 12, 2021 at 11:43 PM

топ игра очень крутая
osttop4ik avatar

osttop4ik

January 12, 2021 at 11:43 PM

я в нее уже 1 год или больше играю
osttop4ik avatar

osttop4ik

January 12, 2021 at 11:44 PM

у меня все друзя в роблокс играют и гаварят топ игра
osttop4ik avatar

osttop4ik

January 12, 2021 at 11:44 PM

мы с друзями каждий день заходим в роблокс и играим пару часов
osttop4ik avatar

osttop4ik

January 12, 2021 at 11:45 PM

топ игра мне очень нравитса там много режимов много скинов очень крутая игра щей бесплатная :)
nickname65464367 avatar

nickname65464367

January 13, 2021 at 01:22 PM

9 из 10 много багов
0olivkaa0 avatar

0olivkaa0

January 13, 2021 at 03:04 PM

ну 9 из 10 поставлю.

sasananas228 avatar

sasananas228

January 13, 2021 at 03:08 PM

10 из 10
Arturkasalihzyanov avatar

Arturkasalihzyanov

February 2, 2021 at 03:49 PM

100\80 игра норм
KUSS_KUSSICH avatar

KUSS_KUSSICH

February 3, 2021 at 02:13 PM

8/10 наверное
Wwabd1 avatar

Wwabd1

February 3, 2021 at 03:50 PM

10 из 10
9806554 avatar

9806554

February 3, 2021 at 03:58 PM

10 из 10
nuvlad avatar

nuvlad

February 3, 2021 at 04:47 PM

10 из 10
Artemjdaj2 avatar

Artemjdaj2

February 3, 2021 at 05:08 PM

8/10 Вроде неплохо
ridikini2 avatar

ridikini2

February 3, 2021 at 05:27 PM

8 из 10 (роблокс в последнее время офигел)
Dashik_1337 avatar

Dashik_1337

February 3, 2021 at 05:42 PM

1000/10 класная игра
12

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