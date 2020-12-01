Rain

Gem145

adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
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38

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Сколько у вас фпс в роблоксе?

LeFo4Ka avatar

LeFo4Ka

December 1, 2020 at 09:23 PM

У меня 15 фпс
Anonymous5294 avatar

Anonymous5294

December 1, 2020 at 10:16 PM

Мало так как ноутбук
DuRacHoK__ avatar

DuRacHoK__

December 3, 2020 at 03:32 PM

40 Фпс :(



Marhmelov08 avatar

Marhmelov08

December 3, 2020 at 03:39 PM

Игра ТОП играю иже год!
Marhmelov08 avatar

Marhmelov08

December 3, 2020 at 03:39 PM

РОБЛОКС!
Marhmelov08 avatar

Marhmelov08

December 3, 2020 at 03:40 PM

Мне зашла!
Ffffff312f avatar

Ffffff312f

December 3, 2020 at 04:16 PM

30 фпс 2 гига оперативы. на миниум графике
Ffffff312f avatar

Ffffff312f

December 3, 2020 at 04:17 PM

если еще браузер открыт то 15 фпс
Fhxhhx avatar

Fhxhhx

December 3, 2020 at 05:15 PM

60 фпс у меня все норм
VertifyOfKindr avatar

VertifyOfKindr

December 3, 2020 at 06:11 PM

210

shportanastasiay avatar

shportanastasiay

December 3, 2020 at 07:25 PM

это приложение для заработка робуксов
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

December 3, 2020 at 10:30 PM

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

December 3, 2020 at 10:30 PM

куууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

December 3, 2020 at 10:30 PM

я это делаю что бы получить 3 лвл
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

December 3, 2020 at 10:30 PM

кря

ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

December 3, 2020 at 10:31 PM

итщгорфкаувыфрищ кетокеоткшеошщтлп яепещепшолшнк тошанктощшлнтшлоашлщьнт
KoTBAPcik avatar

KoTBAPcik

December 3, 2020 at 10:31 PM

у меня 55в среднем
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

December 3, 2020 at 10:31 PM

ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

December 3, 2020 at 11:24 PM

GESSEGSGSEG
kinarassto avatar

kinarassto

December 3, 2020 at 11:30 PM

150 фпс на контр блокс
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

December 3, 2020 at 11:47 PM

БЛЬШЬШ
vitos12344 avatar

vitos12344

December 4, 2020 at 12:31 AM

50 фпс в Sorcerer Fighting Simulator
Artem3648r avatar

Artem3648r

December 4, 2020 at 10:34 AM

да ваще дофига комп средний так что тянет много чё наверное до года 2015 на хорошем фпс.
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

December 4, 2020 at 02:14 PM

кряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Maks_2005 avatar

Maks_2005

December 4, 2020 at 02:16 PM

120фпс это на максималках
YaneYA001 avatar

YaneYA001

January 31, 2024 at 08:54 PM

Зависит от игры у меня бывает от 9-50 фпс например в Evade максимум 30 фпс а в обби каких нибудь примерно 35-50 да мало но не знаю как но играю даже с удовольствием

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