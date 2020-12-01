30 фпс 2 гига оперативы. на миниум графике
если еще браузер открыт то 15 фпс
это приложение для заработка робуксов
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куууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
я это делаю что бы получить 3 лвл
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ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк
50 фпс в Sorcerer Fighting Simulator
да ваще дофига комп средний так что тянет много чё наверное до года 2015 на хорошем фпс.
кряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
120фпс это на максималках
Зависит от игры у меня бывает от 9-50 фпс например в Evade максимум 30 фпс а в обби каких нибудь примерно 35-50 да мало но не знаю как но играю даже с удовольствием