Сколько у вас фпс в роблоксе?

LeFo4Ka У меня 15 фпс

Anonymous5294 Мало так как ноутбук

DuRacHoK__ 40 Фпс :(









Marhmelov08 Игра ТОП играю иже год!

Marhmelov08 РОБЛОКС!

Marhmelov08 Мне зашла!

Ffffff312f 30 фпс 2 гига оперативы. на миниум графике

Ffffff312f если еще браузер открыт то 15 фпс

Fhxhhx 60 фпс у меня все норм

VertifyOfKindr 210





shportanastasiay это приложение для заработка робуксов

ArTeM4K161PRO аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

ArTeM4K161PRO куууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

ArTeM4K161PRO я это делаю что бы получить 3 лвл

ArTeM4K161PRO кря





ArTeM4K161PRO итщгорфкаувыфрищ кетокеоткшеошщтлп яепещепшолшнк тошанктощшлнтшлоашлщьнт

KoTBAPcik у меня 55в среднем

ArTeM4K161PRO ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк

ArTeM4K161PRO GESSEGSGSEG

kinarassto 150 фпс на контр блокс

ArTeM4K161PRO БЛЬШЬШ

vitos12344 50 фпс в Sorcerer Fighting Simulator

Artem3648r да ваще дофига комп средний так что тянет много чё наверное до года 2015 на хорошем фпс.

ArTeM4K161PRO кряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

Maks_2005 120фпс это на максималках