Cs to najlepsza gra

SZEJTEREKK

CS to gra mega dopracowana. Moje klimaty. W skali 1-10 daję 11. Gra podoba mi się głównie ,dlatego że łatwo idzie tam o wkurzenie się, a ja lubie wyzywać kolegów. Jest to wręcz moją pasją! Ale wracając do gry, mega spoko gierka. Wiele broni, bardzo dużo skinów do broni i do postaci. Widać, że potrzeba w niej choć troche skilla, a nie że podchodzisz do niej i od razu jesteś kozakiem. Super jest to, że żeby być w nią dobry, to trzeba na nią trochę poświęcić czasu, przez co możesz się czuć lepszy od innych. Pozdrawiam!