Destruyen tu ciudad

dddf1234 Cuando comenzó a jugar vi un opinión que decía que le quitaron todo con un ataque, a que se ferrería con eso?

deivids098 Yo lo empeze a jugar y pues nose si sea asi.



JDProgramador nada que ver we nada que ver

rexis123 existe esa opcion, pues nunca lo vi xd

Knudarrs Si casi siempre me lo rompen todo todo :( pero ya me acostumbro xd

alex26kd No por que teuno muchas proviciones cosas para dejarla full

mileurilllos2526 no me gusta este juego



pepito41 hola :)))?

xXnatablancaXx a mi me la destruyeron en varias ocaciones, cuando estaba en un grupo; ya que alparecer cuando me uni al grupo, estaban en una guerra con otro grupo y como yo era nueva me atacaron mi ciudad :'v





Fafisita Apenas empezaba, subía de nivel muy lento pero aunque sea avanzaba, y destruyeron toda mi ciudad, me enfadé demasiado y dejé el juego dou





adrian_benitez3 bo me gusta el juego es muy avurifp y no se como jugarlo

100liderd es muy dificil subir de nivel ademas los que atacan no dejan nada en pie lo dañan todo

Guillermo146543 Si es verdad es dificil subir de nivel ami me cuesta mucho

laesposadechangbin si iuehñfkvjyñio4j6

black1244923 si la verdad cuesta hacer la ciudad y te la rompen

fourtree si la verdad es muy dificil





Jennireth Para mí este juego tiene cosas positivas y negativas pero lo que no me gusta es que yo tardo mucho en mejorar mi reino y viene otra persona y me lo destruye!!! Y enserio no deja nada y eso molesta ;(

federicobogado12 SI DESTRUYEN

Ispag2009 pero si llegas al nivel 5 de castillo te dan las recompensas?

