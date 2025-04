Kto lubi roblox?

kroplatv Kto go lubi to bardzo fajne.

Nawiii Ja bardzo :)

Jzurek Ja bardzo lubię B)

muszka01 spoko gra.

grzecu fajne fajne duzo zabawy i smiechuwy polecam

VicraftNinjaKakao Wrzyczy którzy tu pisą XD





mineee1234 ja ja bardzo lubię i zbieram na bloxburg

diamentowynull Ja ja ja oraz ja

mineee1234 ja bardzo

Namkissar ja wsm lubie





Namkissar może nie zbyt ale

Namkissar Lubiee





Bartekpl12 może nie jest to najlepsza gra lecz spoko :)

xxVulpix Ja?- ._.







Kityzuzanna ja kocham :heart_eyes:

SpokoTypo668 Ja UWIELBIAM

MiaDeKatPL Wsumie to dzieki mojej przyjaciolce dowiedzilam sie o roblox i jej zawdzieczam poznania tej platformy

RBLX_skubi34 bloxburg jest fajną grą tylko najgorsze w tym to że trzeba mieć 25 robux