elo co to za gra piano tiles 2?

Maselko70

Pawel555 Fajna taka xd

Parowkaimajonez No jak sama nazwa wskazuje coś z graniem na pianinie ale takie gry są nudne i się nikomu nie podobają

Lesnkk nie wiem

Matibiel Gra o klikaniu do muzyki i tylko to

Marikaa123 To jest gra w której chodzi o to że klikasz w kwadraciki w odpowiednim czasie i w tle leci do rytmu klikania ich muzyka.

Nialimja Co to jest? Już Ci mówie. Piano tiles 2 to jest grą na telefon chodzi w niej o to, żeby klikać na czarne kwadraciki czyli "grać na pianinie" do podanej rytmicznie muzyki. Dotrzesz do końca - wygrasz.

Kaj_unia jest to gra w której grasz na pianinie wybraną muzyke i im dłużej grasz tym klawisze przesuwają sie szybciej

Kaj_unia :musical_keyboard:

MurrderW jak można nie znać tej gry? xD?

mrozkek ta gra jest za łatwa więc nie ma nawet co istalować







ZyciowyCytat chodzi w tej grze o to że naciskasz na telefonie czarne paski które imituja klawisze pianina. Czym większy poziom tym trudniejsza piosenka itd. Gra nadaje sie tylko do pogrania kiedy nie ma wi fi bo tak to to ssie



psitulasek300 ta gra jest spoko ale troche łatwa

chalwa111 nie wiem nigdy nie grałam