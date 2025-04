alguna vez los amenazaron que si no les daban robux les robaban la cuenta?

orion_luna la verdad me parece absurdo a mi que nosotros usamos nuestra plata y se enojen solo porque no les damos robux me parecen actitudes re toxicas

plumitoYT ami si muchas veses pero perdi f

Banette_the_pokeguy muchas veces y normalmente los ignoro y aunque llegara a entrar a mi cuenta tienen que decifrar un pin

FALT_1 Muchas veces pero como tengo protegida mi cuenta siempre seguia molestando xd, si ttubiera que contar me faltarian dedos aunque una ves me hackearon pero hay no tenia protegida la cuenta

SrTeemo0242 no, pero una vez me hackearon y protegi la cuenta y ya nunca volvió a pasar

Exalation siempre me dicen eso diciendo que me van a hackear si no les doy mi contraseña





marplac51 To' los mío' mueren por mí

Estamo' haciendo dinero sin dormir, ah

Llegamo' primero' antes de salir

To' tus compañero' se quieren morir



'Toy contando ticket, ticket como Jimmy Fallon

'Toy clavando triple', triple' como Kobe o Malone...

kaled_palabras que rola es bro???