has pasado tower of ****?

crackgamerXD_YT es un parkour muy dificil y yo por lo general no he pasado ni una sola torre dime si tu has pasado alguna?

crackgamerXD_YT pos no se dimelo tu





spring_ si, ya la he pasado varias veces pero la mayoria es porque ponen escudo y eso, soy bien manca xd

SInNombrexdxd No, esa cosa es complicado ._.

estreshaUwU x2 xddd io tmbn lo pazo con escudo pero algunas nu

Cielaaaaa nunca, aunque hay veces que parece que llegare, creo que soy medianamente buena ya que primero jugue uno parecido, corridor of **** xd, pero nunca me he pasao una torre ;_;

Juliana8080 Yo me lo e pasado como 3 o 4 veces pero solo cuando ponen escudo o gravedad de resto no antes lo jugaba mucho y pasaba horas metida en ese juego para saber que ni me pase ninguna xdd

elcalabazo3000 si barias veces

orion_luna la verdad nO xdd se me resulta muy dificil :(





XxxAkane_UvUxxX no realmente,se me hace muy dificil

plumitoYT si muchas veses soy nivel 35 casi nivel 36

FloStar777 si la he pasado varias veces aunque me cuesta subir de nivel xd

Felipe1_ si xd si lo he pasado pero solo 3 veces

SrTeemo0242 no, esa cosa es dificil

KuKKi_owo si muchas veces xd

Alejndroo no es cosa casi no me gusta jeje

alejandrograndioso no nunca y eso que antes era bueno en los lobbys pero perdi toda m habilidad

Megamaster_XZ la verdad es muy facil pasar el parkour si tienes paciencia

Cuadrixpo90 si aveses es muy fácil y llegó rápido lo e pasado 5 veses más o menos

jusmikjal la verdad lo e intentado pasar muchas veces pero no lo consigo es muy dificil