Cragger

Znaczy, trudno porównywać Fnafa do Robloxa, ponieważ są to raczej gry oddalone od siebie grafiką i rozgrywką. Ale, raczej wolę robloxa, bo ma więcej opcji i trybów niż samo siedzenie w biurze i czekanie na ''potwora'', aczkolwiek Fnaf jest bardziej graficznie zaawansowany, i te detale cieszą oko ale to tylko moja opinia :c