fortnite łatwe zdobywanie v-dolców

pmruk

po prostu co sezon wbijasz 100 lvl a w nim jest 300 v dolców jak w 3 sezonach będziesz wbijał 100 lvl to następnym razem jak wbijesz parę poziomów to będziesz miał karnet a jak kupisz karnet to jak wbijesz 100 lvl to wtedy dostaniesz zamiast 300 v dolców 1500 albo jeśli Ci się nie chce grać długo to polecam robić szybkie wyzwania co drugi dzień poniewarz wtedy zamiast tysiąca za napszykład wydobycie 500 kamienia zdobędziesz dziesięć tysięcy i z tym rób karte medaliwtedy szybko wbijesz v dolce a jeśli nie chcesz czekac 4 sezoy to poprostu bierz udział w turniejach o skina bo jeśli Ci nie wyślą darmowego skina do chyba 9 dni od turnieju wyślą Ci skina to dostaniesz i skina i 1000 v doolców w przeprosinach za czekanie.