Han tenido alguna mala experiencia en roblox?

Andru_UwU Malas experiencias como que perdiste una cuenta por un hacker o cosas malas que te habran ocurrido en roblox

Andru_UwU Yo si, aqui va



Yo juego roblox desde 2017, y pues en 2017 tenia yo como 8 o 9 años y era ingenuo asi que me creia cosas como los generadores de robux gratis o los juego en la que te dan "Supuestamente" Robux gratis. Ahora, en este año he empezado a conseguir muchos robux gracias a Gamehag y pues andaba ahorrando para un accesoria de 50 robux y de un momento para otro esos 45 robux que habia ahorrado desaparecieron en una camisa bien fea, pense que alguien en mi casa me los habian gastado pero luego me di cuenta que no y de paso me volvio a pasar asi que me tuve que cambiar la contraseña en roblox y se soluciono pero eso me metio un tremendo susto UnU

Deibo yo si e tenido, era una vez yo con mi ropa fachera y luego viene alguien que dice que le de 10000 robux (yo tengo ropa que cuesta robux) obvio que dije que no y luego el dijo que me iva a reportar



Deibo que suerte que los reportes en roblox no sirve



Cain222 Pues si todos me piden robux, hasta he tenido que apoyar a un grupo para poder dar y si ha funcionado

Consejo: No se compren ropa superior a 1000 robux ;"D

kiritolhjj si cuando me presumen todo lo q consigieron ellos en ese juego en la cara





SInNombrexdxd Ay si, gente que se cree mucho nomas por tener robux, ¿que le pasa a esa gente?

Aleydazhukov uyuyuy montones Xd, como personas queriendo denunciarme porque sabía jugar

master_pro_sth4 la única mala experiencia que tuve es que no dan robux

xXArata_Kaizaki32 hace poco tuve una experiencia rara en el juego de work the pizza place (creo q es asi) yo andaba jugando con mi amigo pero mi amigo se tuvo q ir total q estuve entregando pizzas cuando veo en el chat un jugador llamado ninetile (creo ya ni me acuerdo) decia lo siguiente se vende imagenes de nOpor id bypass y yo ke, pues todo curioso fui y vi cosas q jamas tuve q ver en roblox y era premium el jugador, cierro hilo





Ninamino Un mujer que me insulto hasta el alma, porque la mate en un juego, cierro hilo

tobe123hijos bueno no le beo ni gun error selos aconsejo

dennispr11 yo no tuve ningun error, roblox me gusta

luis_jasso son nuevo xD no se que decir bye

Deibo asi y mi ropa no es tan fachera



TsunGGO De hecho a mi me quitaron mi cuenta del 2012 de la nada xD, estaba de lo mas normal jugando y de repente me saca, le tenia PIN, correo, verificacion en 2 pasos y todo eso pero no me dejaba iniciar sesion, tampoco habia un correo que dijera que me hubieran cambiado la contraseña ni nada, solo me la quitaron asi como asi y ahora no la puedo recuperar.

Andru_UwU F por ti amigo

hector_perez_beltran si, algunos jugadores en juegos pvp por ser poderosos abusan de los nuevos y dañan la experiencia de juego

alguar claro la verda es que un jaker me quitoto do lo queconsegui con esfuerso por 6 meses a hora ya no lo juego por esa rason

funtimefoxy4885 muchas muchas veces :v

spring_ si con los oders son muy acosadores ;-; tambien con hackers y gente rata que le daña los juegos a uno.

Nabu1355 si tube experiencia con mis robux que me robaron mi cuenta

dannixyfer sí he tenido, me han estafado en algunos juegos, he encontrado a personas muy creídas o hay unos que te siguen y no dice ni una sola palabra ;-;

algamer252591 yo las malas experiencias en mi son normales