¿Quiénes juegan brookhaven?

tpdoroki y quienes no deberían probarlo es bueno para rolear un rato

dinocreed2010 OKPUEDE SER BUENO EL JUEGO

DittoUwu es un buen juego aunque si deben de cambiar algunas cosas xd

KTH1995 me gusta mucho el mapa del juego lo malo es que se me hace un poco aburrido





CocaPepsi01 Yo, aún que si no lo juegas con amigos, no está chido

RainbGalax Yo no lo he probado y no creo que lo llege a probar, porque no soy de las personas que les guste rolear en roblox, ademas mi compu es re mala y seguro ni soporta el juego xD

Stylaa yo pero no mucho ya que no encuentro a nadie el mapa es demasiado grande

SusurroYT odio ese juego no me gusta nada

an0nimo yoo, me encantaa





keniaart yoo pero l juego pocasa veces

ariana_alejos lo juego debes en cuando

Unai2809 A mi me gusta, pero solo lo juego con amigos

EmiLovely El juego es muy bueno





sergitoUwU es.muy bueno pero solo con amigos

isalesal tiene razon sergitosergitoUwU



XimenaGacha2710 Yo lo juego con amigos pero se me hace más entretenido jugarlo sola

srar_carov me encanta el juego, es mi favorito, es bastante bueno :)

tenemos45767 :P no se ami no es que lo juege mucho bastantes interesadas amigos que solo piensan en dinero mis seguidores estan bien locos cuando entro a un juego entonces para mi le daria un 3 estrellas deberian ponerle menos usuarios creo para que no entre mi ez que la elimino y no se de donde viene :L que vida mas cruel

Conimireina no es mi juego favorito pero se bastante bueno

flexdYT yo para la purga xd

holacomoestasjajaxd A mi no me gusta, siento que no tengo nada que hacer en ese juego

Blox_Sirkt a mi no me gusta tiene malos graficos y tiene mucho glich no me gusta casi pero el inicio es bonito