te gusta adotme???

adrian3707 sep adopt me es un buen juegos .>

PercyBM mas o menos en roblox

robertgonzalezh sep adompe es mi juego preferido de todos y el mas que juego solo que me estafan mucho y me da rabia :C

apeppanolegusta adopt me es buen juego

MR_VILLERO wueqweqwyeqwew++

NickTop233 Adopt me es uno de mis juegos favoritos

daniela_ordoez Sí pero no ya que el juego es buenisimo pero hay mucha gente interesada que te roba objetos, por otro lado si ya tienes tus amigos y familia establecida es muy entretenido mas que todo adornar la casa



mrpsyko_ Adopt me a mi no me gusta, al parecer es de los mas famosos pero con el tiempo se vuelve muy repetitivo



daniela_ordoez me gusta aunque la verdad, no es mi favorito por ejemplo meep city es parecido en el sentido de tener casa y eso, para tener familia es mejor adopt me y para ir de fiesta y eso meep





Itz_Aly sii me encata la verdad un diez de diez uwu

aibengd2 si es buen juego

elproGABRIEL26 Es un buen juego

nyeves Es mi juego favorito de roblox

Niko0916 Es buenardor





Niko0916 Adoptme es buenísimo :D

THE_LOL Si es divertido

xlr8937 si no esta mal pero le faltan mas cosas como.por ejemplo una ciudad mejores pets y mas

LecheAsada_s nop es muy feo :v

kloquejose es demaciado bueno que dices lecheasada





kloquejose ya salio overloox bay pero prefiero adopt me por mucho

kloquejose adopt me para siempree :)))

xlr8937 adopt me es un juego exelente pero le faltan cosas pero despues todo bien

henry5343 craro que me gusta adop me como no me ba a gustar?